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他闖紅燈撞了人也不管！和女友吵架急著回家 警依肇逃送辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市陳姓男子27日凌晨和同居女友電話中吵架後急著駕車趕回去，竟在行經太平區中山路三段與中山路三段6巷口時闖紅燈，並撞上騎機車的王姓男子，造成王倒地受傷，但他卻未停車，反而駛離趕著回家。警方傳他到案，今依肇事逃逸罪嫌函送法辦。

據指出，陳姓男子（44歲）27日凌晨零時36分駕駛轎車，沿中山路三段闖紅燈直行，王姓男子（28歲）騎機車沿中山路三段6巷左轉中山路三段，當時王姓男子是綠燈，雙方在路口碰撞，陳則發生事故後逕行離去。

車禍後，陳未受傷且車禍後即駕車逕行離去，王男倒地雙腳膝蓋受傷、身體多處擦挫傷，幸送醫後無大礙。太平警分局分局交通分後來通知陳到案，查出他疑因與同居女友電話中吵架，欲趕著返家，才未停留現場等候警方到場處理。

警方說，刑法第185之4條規定，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。呼籲用路人行車應遵守交通號誌指示行駛，另發生事故應停留現場妥適處置或報警處理，並通知救護車救護傷患，避免受罰。

台中市王姓機車騎士在路口被撞倒地受傷。圖／民眾提供
台中市王姓機車騎士在路口被撞倒地受傷。圖／民眾提供
台中市王姓機車騎士在路口被撞倒地受傷。圖／民眾提供
台中市王姓機車騎士在路口被撞倒地受傷。圖／民眾提供

車禍 肇逃

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