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屢見爆炸火團！台中神岡倉庫大火延燒5戶 近百名消防隊員搶救
台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，倉庫內有大量易燃物包括疑似烷類等危險物品，火勢伴隨爆炸聲，至少持續半小時爆炸火團，近百名消防隊員搶救，至中午已控制火勢，無人員受困。
台中市消防局今天早上9點23分接到報案，神岡區神岡路215巷有倉庫火警，派遣第一大隊、轄區神岡分隊等共計13個單位，出動各式消防車37輛、消防人員95名，第一大隊張國賢大隊長帶隊前往，消防局長孫福佑在場指揮。
一層樓的鐵皮倉庫竄出大量火煙且有爆炸火焰，內部有疑似存放烷類等危險物品，延燒5戶，搶救人員佈署水線及泡沫滅火，火勢在11點36分控制，11點55分熄滅殘火處理，經與屋主確認內部無人員受困，現場燃燒衣物、尿布及危害性化學品等物，燃燒面積約1000平方公尺。
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