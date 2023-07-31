屢見爆炸火團！台中神岡倉庫大火延燒5戶 近百名消防隊員搶救

台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，近百名消防隊員搶救。圖／記者爆料網 台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，倉庫內有大量易燃物包括疑似烷類等危險物品，火勢伴隨爆炸聲，至少持續半小時爆炸火團，近百名消防隊員搶救，至中午已控制火勢，無人員受困。

台中市消防局今天早上9點23分接到報案，神岡區神岡路215巷有倉庫火警，派遣第一大隊、轄區神岡分隊等共計13個單位，出動各式消防車37輛、消防人員95名，第一大隊張國賢大隊長帶隊前往，消防局長孫福佑在場指揮。