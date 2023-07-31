快訊

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」驚喜連連

郭台銘訪美為參選總統暖身？ 挺郭人士指最快8月中發聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屢見爆炸火團！台中神岡倉庫大火延燒5戶 近百名消防隊員搶救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，近百名消防隊員搶救。圖／記者爆料網
台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，近百名消防隊員搶救。圖／記者爆料網
台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，倉庫內有大量易燃物包括疑似烷類等危險物品，火勢伴隨爆炸聲，至少持續半小時爆炸火團，近百名消防隊員搶救，至中午已控制火勢，無人員受困。

台中市消防局今天早上9點23分接到報案，神岡區神岡路215巷有倉庫火警，派遣第一大隊、轄區神岡分隊等共計13個單位，出動各式消防車37輛、消防人員95名，第一大隊張國賢大隊長帶隊前往，消防局長孫福佑在場指揮。

一層樓的鐵皮倉庫竄出大量火煙且有爆炸火焰，內部有疑似存放烷類等危險物品，延燒5戶，搶救人員佈署水線及泡沫滅火，火勢在11點36分控制，11點55分熄滅殘火處理，經與屋主確認內部無人員受困，現場燃燒衣物、尿布及危害性化學品等物，燃燒面積約1000平方公尺。

台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，近百名消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，近百名消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，近百名消防隊員搶救。圖／記者爆料網
台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，近百名消防隊員搶救。圖／記者爆料網

爆炸 台中市 火災

延伸閱讀

影／神岡倉庫大火！疑有汽油或烷類化學品 消防冒險搶救中

影／神岡倉庫大火傳爆炸聲 消防隊員搶救中

颱風澆不熄、消防車操壞5輛 官田木材暫置場悶燒6天

影／神岡紅土網球場有著落 民代爭取800萬拚明年3月完工

相關新聞

屢見爆炸火團！台中神岡倉庫大火延燒5戶 近百名消防隊員搶救

台中市神岡區一間倉庫今天發生大火，倉庫內有大量易燃物包括疑似烷類等危險物品，火勢伴隨爆炸聲，至少持續半小時爆炸火團，近百...

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

暑假期間真的要看好小孩，新北市三重區昨天就有3個男童跑到社區大樓頂層陽台，把水塔當成游泳池，帶著泳圈去戲水，社區主委驅離...

看電影不滿後座亂踢椅背爆衝突 怒告強制罪

蘇姓男子前天晚上8點多至台北文山區佳佳戲院看電影《豪門心計》，不滿坐後面的王姓男子亂踢椅背，轉頭質問，孰料對方態度不理不...

台中大里十九甲民宅火警 火舌從窗戶竄出 2人4樓獲救

台中市大里區立仁路一處民宅近午時分突然發生火警，火勢從窗戶冒出，還可見室內有熊熊火光，消防局據報，出動消防車馳往灌救，並...

市場遊走彎腰伸手5次 慣竊偷錢放口袋1小時後落網

慣竊許姓男子光天化日下，趁市場麵攤無人看顧，涉彎腰伸手5次偷走財物1650元，迅速騎腳踏車逃離現場。松山警分局中崙派出所...

他闖紅燈撞了人也不管！和女友吵架急著回家 警依肇逃送辦

台中市陳姓男子27日凌晨和同居女友電話中吵架後急著駕車趕回去，竟在行經太平區中山路三段與中山路三段6巷口時闖紅燈，並撞上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦