把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

新北市三重區昨天有3個男童跑到社區大樓頂層陽台，把水塔當成游泳池，帶著泳圈去戲水。圖／取自社會事新聞影音 暑假期間真的要看好小孩，新北市三重區昨天就有3個男童跑到社區大樓頂層陽台，把水塔當成游泳池，帶著泳圈去戲水，社區主委驅離之後報警，員警陪同前往住戶家中告誡。

民眾是在昨天下午1時50分左右，看見三重區仁政街某社區大樓的12樓頂，有2個小孩打開水塔蓋子，陸續從水塔裡面拿出2個游泳圈，後來又有1個小孩從水塔裡面爬出來。3個男孩大約國小高年級或國中生的年紀。

警方獲報趕抵時，小孩已被社區主委勸離現場，主委並表示暫不追究責任，員警後來陪著主委到小孩家裡，協助勸導告誡。