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把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水
暑假期間真的要看好小孩，新北市三重區昨天就有3個男童跑到社區大樓頂層陽台，把水塔當成游泳池，帶著泳圈去戲水，社區主委驅離之後報警，員警陪同前往住戶家中告誡。
民眾是在昨天下午1時50分左右，看見三重區仁政街某社區大樓的12樓頂，有2個小孩打開水塔蓋子，陸續從水塔裡面拿出2個游泳圈，後來又有1個小孩從水塔裡面爬出來。3個男孩大約國小高年級或國中生的年紀。
警方獲報趕抵時，小孩已被社區主委勸離現場，主委並表示暫不追究責任，員警後來陪著主委到小孩家裡，協助勸導告誡。
民眾指出，水塔供應社區住戶所有民生用水，不僅可能被汙染，且頂樓水塔外面沒有護欄，光是攀爬就很危險，腳若弄濕走在磁磚上也有滑倒的可能，而且水塔裡面儲水量很大很深、又是密閉空間，豔陽曝曬之後裡面可能缺氧或氯氣濃度高，萬一抽水馬達漏電也有觸電危險性。
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