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6旬翁騎車出巷遭19歲騎士擦撞倒地 頭部重擊不治

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東昨天發生一起交通死亡事故，67歲吳姓老翁騎機車外出，行經屏東市博愛路西側，從小巷子轉進大馬路時，不慎遭同向直行的19歲陳姓騎士撞上，雙雙倒地，撞人陳男受輕傷，遭撞吳男因頭部受重擊，送醫不治，經酒精檢測2名騎士皆無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

67歲吳姓老翁昨天下午2點51分左右，騎著紅色機車出門，他從小巷子轉進屏東市博愛路時，不斷靠左疑似要到對向車道，被後方閃避不及的19歲陳姓騎士從左後側撞上，被撞吳男朝右前方倒地滑行，撞人的陳男則搖晃一下後，重心不穩摔車。

警方指出，吳姓老翁有依規定戴安全帽，但意外讓他頭部受重擊，送醫搶救不治，另陳男則有輕微擦挫傷，經酒精檢測2名騎士皆無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

屏東市6旬吳姓老翁騎車出巷，遭陳姓少年騎車從左後方擦撞倒地，事故造成吳男頭部重擊，送醫不治。圖／警方提供
屏東市6旬吳姓老翁騎車出巷，遭陳姓少年騎車從左後方擦撞倒地，事故造成吳男頭部重擊，送醫不治。圖／警方提供

屏東 車禍

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