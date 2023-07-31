影／誤信慈善團體慘賠百萬 假專員「穿窄裙收款」見警嚇傻

桃園一名被害人加入網路慈善團體群組，卻受群組成員鼓勵甚至威脅投資，前後交出150多萬元款項，事後察覺有異報警；警方請被害人與「假理財專員」見面，一名女子身穿套裝現身，警方立即表明身分將其包圍，依法逮捕。

被害人平日經常從事慈善工作，今年5月經網友推薦加入一個慈善團體群組，群組內原本都在分享做公益的心得，最近突然有人號召大家一起集資，投入股市賺取更多資金做善事。

被害人原本不以為意，沒想到多名群組成員私訊她，用話術鼓勵甚至質疑她為何不合群一起投資，導致被害人承受極大壓力，前後數次共交付上百萬款項給負責投資事宜的「理財專員」，每次對方收錢都會給一張收據，後來經朋友提醒被害人才驚覺不對勁，便向桃園警分局大樹派出所報案。