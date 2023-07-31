影／誤信慈善團體慘賠百萬 假專員「穿窄裙收款」見警嚇傻
桃園一名被害人加入網路慈善團體群組，卻受群組成員鼓勵甚至威脅投資，前後交出150多萬元款項，事後察覺有異報警；警方請被害人與「假理財專員」見面，一名女子身穿套裝現身，警方立即表明身分將其包圍，依法逮捕。
被害人平日經常從事慈善工作，今年5月經網友推薦加入一個慈善團體群組，群組內原本都在分享做公益的心得，最近突然有人號召大家一起集資，投入股市賺取更多資金做善事。
被害人原本不以為意，沒想到多名群組成員私訊她，用話術鼓勵甚至質疑她為何不合群一起投資，導致被害人承受極大壓力，前後數次共交付上百萬款項給負責投資事宜的「理財專員」，每次對方收錢都會給一張收據，後來經朋友提醒被害人才驚覺不對勁，便向桃園警分局大樹派出所報案。
警方組成專案小組追查，嫌犯食隨知味又通知被害人「投資」156萬元，警方布下天羅地網，30日一名42歲吳姓女子特意穿著套裝，偽稱理財專員前來收款，員警見時機成熟上前出示身分將其包圍，吳女當場嚇得說不出話來，員警依法將其逮捕移請偵辦，並將持續追查其幕後詐騙集團。
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