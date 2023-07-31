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麗寶賽車場騎士死亡 主辦單位：有防護安檢 賽道安全符合規範

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

麗寶賽車場昨天發生死亡意外，一名重機騎士死亡。圖／民眾提供
麗寶賽車場昨天發生死亡意外，一名重機騎士死亡。圖／民眾提供
台中麗寶賽車場昨天驚傳意外，一家公司租借賽車場地舉辦「絕影賽道日」活動，朱姓男子騎重機下場體驗時，經過一處彎道疑失控自撞護欄，送醫急救不治，主辦單位表示，車友下場前都有防護安檢，賽道安全也符合規範，此次事故純屬個人意外，該公司事前針對活動投保500萬意外險，後續將由保險公司協助善後。

主辦單位表示，該公司主辦的車友安駕日活動，昨天上午10點多，朱姓車友因轉彎時不慎自撞護欄摔倒，緊急送醫後不治。

主辦單位說，昨天的安駕日活動，車友下場前都進行防護安檢，賽道安全也符合規範，此次事故純屬個人意外。該公司事前也針對活動投保500萬意外險，後續將由保險公司協助善後。對於車友發生不幸，該公司亦深表遺憾。

台中麗寶賽車場昨天驚傳意外，一家公司租借賽車場地舉辦「絕影賽道日」活動，朱姓男子騎重機下場體驗時，經過一處彎道疑失控自撞牆壁，送醫急救不治，警方今天報請檢察官會同法醫相驗，查明死因和責任歸屬。

警方調查，昨天上午10點55分，在中市后里區月眉東路麗寶賽車場T7彎道，報案人說在賽車場內車道外圍從事攝影工作，發現45歲朱姓男子騎大型重機車，在T6彎道過彎後，因不明原因無法回正，致撞擊T7彎道護欄，經園區救護車趕往現場，並送往大甲李綜合醫院急救。

朱男到院前已無生命跡象，經院方搶救無效後宣布死亡；大甲警分局月眉派出所員警會同偵查隊鑑識人員到場勘查，並調閱賽道監視器影像，尚待釐清自撞原因。

據了解，朱男參加車聚活動絕影賽道日，參加人數約91人，活動都在賽車場內舉行，未延伸至場外道路，警方將製作活動主辦單位負責人、發現人、園區及朱男家屬筆錄，今天報請司法相驗。

麗寶賽車場昨天發生死亡意外，一名重機騎士死亡。圖／民眾提供
麗寶賽車場昨天發生死亡意外，一名重機騎士死亡。圖／民眾提供

自撞 重機

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