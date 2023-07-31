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路口紅燈高雄女駕駛卻直直駛 擦撞前方車「烏龜翻」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓女子8日晚間近8時許駕Toyota Vios轎車，行經高雄市新興區中山二路和青年路口，前方路口紅燈，但張女未保持安全車距，撞上前方黑色現代轎車，張女座車翻車後「烏龜翻」，張受困車中被救出，影片今在抖音流傳，警方指當時兩人受輕傷，已無大礙。

警方指出，該起車禍發生在7月8日晚間近8時許，當時張姓女子（21歲）駕駛白色的Toyota Vios轎車，行經高雄市新興區中山二路和青年路口，前方路口已紅燈，但張女卻直行，未與前車保全安全車距，撞上由蔡姓男子（45歲）駕駛的黑色現代轎車。

張女的轎車當下翻轉，整輛車「烏龜翻」在馬路上，張卡在駕駛座動彈不得，頭、腳擦挫傷，坐在蔡男轎車副駕駛座的陳姓女子（42歲）則頸部輕傷，張女被救出，和陳女分別被送醫，所幸無大礙。

警方指出，張女和蔡男事後經酒測，均無酒駕行為，詳細車禍肇責由警方調查釐清。

張姓女子駕Toyota Vios轎車，行經高雄市中山二路和青年路口，前方路口紅燈，卻未保持安全車距，撞上前方轎車，張座車當場「烏龜翻」。記者石秀華／翻攝
張姓女子駕Toyota Vios轎車，行經高雄市中山二路和青年路口，前方路口紅燈，卻未保持安全車距，撞上前方轎車，張座車當場「烏龜翻」。記者石秀華／翻攝

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