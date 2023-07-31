影／孕婦快生了！南警火速開道救援 6分鐘到醫院
「警察先生，我太太快生了，請幫幫我！」，李姓男子昨天在家發現太太陣痛頻繁，即將臨盆。當下載著太太至台南市警三分局安順派出所尋求協助，在員警協助開道下，原本12分鐘車程，6分鐘內趕到醫院急診室，孕婦順利生產，母子均安。
據了解，41歲李姓男子昨天上午8點多，在台南市安南區住家發現太太突然陣痛頻繁且預產期將近，即將臨盆。情況緊迫下擔心車程時間耽誤生產，李想到鄰近的安順派出所，當即驅車至派出所尋求協助。
台南市警三分局安順派出所警員薛慶祥了解狀況後，立即駕車，同時開啟巡邏車警示燈及蜂鳴器在前開道，安全護送下，原本預計要花費12分鐘的車程，縮短至6分鐘便抵達醫院。孕婦順利地在1小時內產子，家屬感謝警察協助開道，更稱「人民保姆」當之無愧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言