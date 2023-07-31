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影／孕婦快生了！南警火速開道救援 6分鐘到醫院

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

警察先生，我太太快生了，請幫幫我！」，李姓男子昨天在家發現太太陣痛頻繁，即將臨盆。當下載著太太至台南市警三分局安順派出所尋求協助，在員警協助開道下，原本12分鐘車程，6分鐘內趕到醫院急診室，孕婦順利生產，母子均安。

據了解，41歲李姓男子昨天上午8點多，在台南市安南區住家發現太太突然陣痛頻繁且預產期將近，即將臨盆。情況緊迫下擔心車程時間耽誤生產，李想到鄰近的安順派出所，當即驅車至派出所尋求協助。

台南市警三分局安順派出所警員薛慶祥了解狀況後，立即駕車，同時開啟巡邏車警示燈及蜂鳴器在前開道，安全護送下，原本預計要花費12分鐘的車程，縮短至6分鐘便抵達醫院。孕婦順利地在1小時內產子，家屬感謝警察協助開道，更稱「人民保姆」當之無愧。

台南市李姓市民因妻子快要生產，急忙到台南市警三分局安順派出所尋求協助，在員警協助開道下，妻子生產順利，母子均安。記者黃宣翰／翻攝
台南市李姓市民因妻子快要生產，急忙到台南市警三分局安順派出所尋求協助，在員警協助開道下，妻子生產順利，母子均安。記者黃宣翰／翻攝

台南 警察 孕婦

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