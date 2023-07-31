影／孕婦快生了！南警火速開道救援 6分鐘到醫院

「警察先生，我太太快生了，請幫幫我！」，李姓男子昨天在家發現太太陣痛頻繁，即將臨盆。當下載著太太至台南市警三分局安順派出所尋求協助，在員警協助開道下，原本12分鐘車程，6分鐘內趕到醫院急診室，孕婦順利生產，母子均安。

據了解，41歲李姓男子昨天上午8點多，在台南市安南區住家發現太太突然陣痛頻繁且預產期將近，即將臨盆。情況緊迫下擔心車程時間耽誤生產，李想到鄰近的安順派出所，當即驅車至派出所尋求協助。