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電池原廠跨海提告 警查獲網售仿冒品3人送辦

中央社／ 新北31日電

保二總隊刑大今天表示，日前接獲Panasonic原廠提告，網路上有人低價販售仿冒電池，警方偵辦查獲3人並起獲萬餘件仿冒電池，全案依詐欺及違反商標法等罪嫌送辦。

保二總隊刑事警察大隊偵一隊發布新聞稿，偵一隊隊長張世傑指出，日前接獲Panasonic原廠提告，表示坊間有不肖人士，未經商標權利人同意，以低於市價1至4成價格販售，在網路有仿冒品牌的電池。

他表示，經警方調查蒐證後，日前陸續至新北市三重區、桃園市中壢區等多處執行搜索，逮捕溫姓、林姓、鄭姓等人並查扣仿冒Panasonic商標的鈕扣型電池共1萬5483件。

警方指出，嫌疑人供稱是109年6月起，從網路向大陸深圳、柳州、廣州等地購入仿品後上網販賣，迄今已賣出1萬多件，每件依型號不同以新台幣5元到25元不等價格販售，約是正品價格的1到4成。

警方表示，查扣仿品估計侵權市值約100萬元，訊後，全案依詐欺及違反商標法等罪嫌移送偵辦。

警方強調，真仿品外觀及包裝上與原廠相似，消費者無法自外觀判別，主要除了價格低外，仿品包裝上無環保署「核准字號」及繁體中文標示。所幸經警方及時查扣，才未流入市面造成消費者危害可能。

警方也呼籲相關電池販售業者，隨時多加確認所販售產品來源，以免觸法。

仿冒

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