麗寶賽車場驚傳意外 「絕影賽道日」一名重機騎士自撞死亡

麗寶賽車場昨天發生意外，一名重機騎士自撞，送醫急救不治。圖／民眾提供 台中麗寶賽車場昨天驚傳意外，一家公司租借賽車場地舉辦「絕影賽道日」活動，朱姓男子騎重機下場體驗時，經過一處彎道疑失控自撞牆壁，送醫急救不治，警方今天報請檢察官會同法醫相驗，查明死因和責任歸屬。

警方調查，昨天上午10點55分，在中市后里區月眉東路麗寶賽車場T7彎道，報案人說在賽車場內車道外圍從事攝影工作，發現45歲朱姓男子騎大型重機車，在T6彎道過彎後，因不明原因無法回正，致撞擊T7彎道護欄，經園區救護車趕往現場，並送往大甲李綜合醫院急救。

朱男到院前已無生命跡象，經院方搶救無效後宣布死亡；大甲警分局月眉派出所員警會同偵查隊鑑識人員到場勘查，並調閱賽道監視器影像，尚待釐清自撞原因。