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網路女伴遊約見面 男子險遭騙1萬5千元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲王姓男子昨晚間9點透過交友軟體認識自稱「林小娜」女網友，談好以1千元代價伴遊，結果女網友不僅沒出現，王還接到自稱是對方公司經理，恫嚇支付保證金1萬5千元遊戲點數訊息，王心生疑慮，趕緊到台南市警二分局南門派出所諮詢，警員一眼識破拆穿騙局。

據了解，王男在交友軟體認識一名Line暱稱「林小娜」的女網友，對方先以甜言蜜語話術博取信任成為LINE好友，她詢問王男有無伴遊需求，雙方談妥伴遊費1000元後，昨晚晚間9時許2人相約在中西區某超商見面，沒想到女方遲遲沒出現，王卻接到自稱是女方公司經理的電話，要求支付保證金1萬5千元點數方得外約，誆稱見面後會退還。

王見訊息後心生疑慮，趕緊到南門派出所諮詢，警員張訓銘、黃韋勳，一眼即識破這個詐騙手法，告知王只要封鎖對方即可解決，也對他詳細解釋「網路假交友真詐騙」的相關細節，王才恍然大悟原來是遇到詐騙集團，非感謝警方的幫助。

警方表示，隨著網際網路蓬勃發展，詐騙集團利用交友軟體吸引被害人上鉤，放上吸睛大頭貼或是相約見面，再借以千奇百怪的理由或恫嚇言詞騙取錢財，千萬不可輕信。提醒民眾遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，以免遭詐得不償失。

不法分子利用LINE指示內容，誘使民眾購買遊戲點數行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘使民眾購買遊戲點數行騙。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子遭到電信交友詐騙，他向台南市警二分局警員詢問後保住1萬5千元。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子遭到電信交友詐騙，他向台南市警二分局警員詢問後保住1萬5千元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 交友軟體

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