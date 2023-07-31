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四星飯店聚餐 酒後開窗墜樓亡

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

台北市一間飯店發生墜樓意外，一名男子疑因酒醉，打開3樓窗戶踩空身亡。記者翁至成/翻攝
台北市一間飯店發生墜樓意外，一名男子疑因酒醉，打開3樓窗戶踩空身亡。記者翁至成/翻攝
鄭姓男子前晚在台北市一間飯店與公司同事聚餐，酒後從三樓打開窗戶跨出站上窗台，飯店人員、公司同事發現嚇得高喊「危險」，還來不及制止，他踩空墜落重創頭部，經送醫不治。警方調查他酒後失足，家屬不敢置信說「怎麼吃飯吃到命都沒了」。

警方調查，廿五歲鄭姓男子任職的醫療公司，前晚在台北車站附近一間四星級飯店辦餐敘，席開五桌，董事長、主管及員工等約五十人參加，還有人在舞台主持活動炒熱氣氛；晚間八時多眾人「喝開了」，不少人離開座位走動，鄭走向舞台後方打開外推式落地窗跨出。

飯店服務員見鄭站上窗台，高喊「危險」，公司員工才發現他在窗外，連忙上前制止，鄭忽然踩空，從挑高十五公尺高的三樓墜落，頭部重創倒在人行道，沒有呼吸、心跳，同事趕下樓見滿地鮮血，請行人報案，消防隊將鄭送醫急救十小時仍不治。

服務員說，發現時已來不及阻止，「連手都還沒伸出人就掉下去」；公司員工懊悔自責，稱鄭有飲酒，但沒特別注意他動向。

鄭的家屬聞訊不敢置信，指他上午出門上班時說開會後要公司聚餐，晚點回家，「怎麼吃飯吃到命都沒了」。

警方勘查現場，沒有外力介入，鄭無重大病史，研判酒後失足，報檢察官相驗遺體，死因是創傷性腦損傷，發還家屬，家屬對死因無意見。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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