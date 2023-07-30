5移工頭前溪抓魚遇溪水暴漲 竹縣消防員拚近4小時救出

午後對流旺盛，中央氣象局於今天下午針對苗栗以北等13縣市發布大雨特報。新竹縣5名外籍移工疑似下午前往頭前溪抓魚，未料碰上溪水暴漲，來不及撤退受困沙洲，由於溪水湍急，消防人員採渡河等方式，花了將近4小時救出5人，所幸5人均無受傷。

新竹縣消防局指出，今天下午4點48分接獲民眾報案，表示有5名外籍移工受困沙洲，消防局派遣第一大隊、竹北、山崎、工業及光明分隊共8車22人前往搶救，現場發現5人分別受困於2處，各有2人及3人待救。

消防局表示，受困3人處，消防人員使用拋繩槍並渡河建立橫渡系統，利用急流救生裝備，晚間7點7分順利將受困3人救援至岸邊脫困。

另一受困2人處，因溪水湍急，且沙州固定點不夠牢固，無法使用橫渡系統，改由消防人員採渡河方式，接觸2名受困者後，引導渡河至河道對側，晚間8點1分由另一組消防人員於高速公路橋上吊掛，順利協助2人脫困，所幸5人均無受傷。

新竹縣消防局提醒，請勿前往公告禁止戲水的區域，無論是河川、湖泊還是山區秘境，都可能存在著危險。近期天氣變化快，特別是在山區和水域，隨時可能發生劇烈的天氣變化，如暴雨、洪水等，因此當民眾戲水、釣魚時，請隨時注意天氣變化，不要僥倖逗留在危險的地方。