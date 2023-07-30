騎車揮舞西瓜刀被警查獲 中市外送員稱無與他人糾紛：一時興起

台中市警方今天發現民眾在社群網站發布1名外送員騎車揮舞西瓜刀的影片，經以車號追人，警方於下午查獲王姓駕駛，全案依社維法移送台中地方法院簡易庭裁處。

台中市警察局第二分局於下午1時30分許發現，有民眾在社群網站「台中南區東區大小事」中貼文「前2天碰到的…，這樣的外送員很危險」及1名外送員騎乘機車穿雨衣，行進中手持1把疑似西瓜刀在空氣中短暫揮舞，後即將刀收起並繼續前行離去的影片。

警方表示，經查處，案發時並無民眾報案紀錄，雖然這名機車騎士揮刀的危險行為，未針對特定對象，卻已明顯危及其他民眾及用路人安全，二分局隨即調閱相關影像釐清案情，以車號追人，並掌握特定對象。

警方指出，經持續追查車行軌跡後，於下午4時44分許在台中市西屯區西屯路二段將機車王姓駕駛（31歲）查緝到案，現場查扣西瓜刀1把、伸縮警棍1枝。

警方追查發現，王男自稱案發當時為一時興起而亮刀，並無與他人糾紛，全案依違反社會秩序維護法規定移送台中地方法院簡易庭裁處。