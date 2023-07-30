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影／逆向迴轉攔下超跑！賓士車主強拉「小牛」副駕長髮女下車 背後糾紛曝光

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

網友今天貼出桃園市大溪街頭上演賓士車攔阻「小牛」藍寶堅尼超跑，拉扯副駕的長髮女子行車糾紛，警方今天下午表示，30歲吳男疑與老婆感情因素，他駕駛賓士車利用停等紅燈，攔阻小牛超跑擦撞後，拉扯副駕的妻子下車理論，警方將雙方帶回詢問，依毀損、公危罪嫌函送偵辦，吳男逆向違規行駛開單告發。

警方調查，這起感情因素引發的行車糾紛，35歲侯姓男子駕駛白色「小牛」超跑搭載吳男長髮妻子出遊，本月26日下午，吳男獲悉妻子出外，發現侯男超跑行經大溪區仁和路二段路口停等紅燈，吳駕駛賓士轎車切入道路迴轉逆向擋阻、擦撞侯男的藍寶堅尼超跑，吳下車至超跑副駕駛座，拉扯車內妻子下車爆發口角，警方趕到將雙方帶回詢問，無人受傷。

該起行車紛造成該路交通受阻，民眾報案，警方趕到將賓士轎車、藍寶堅尼超跑雙方帶詢問後，警方表示，警方發現該起行車糾紛是雙方感情糾紛，訊後將吳、侯兩人依刑法毀損、公危等罪嫌函送偵辦，並針對吳男駕駛賓士車逆向行駛部分依違反道交條例製單舉發。

警方呼籲，行車時應減速慢行，注意周圍車況，心平氣和，互相禮讓，若發生糾紛，應立即通報警方，勿駕車攔停，以免遭受危害，荷包受損。

男女感情糾紛，大溪街頭賓士車攔阻「小牛」藍寶堅尼超跑糾紛影響交通，警方究辦。圖／警方提供
男女感情糾紛，大溪街頭賓士車攔阻「小牛」藍寶堅尼超跑糾紛影響交通，警方究辦。圖／警方提供
男女感情糾紛，大溪街頭賓士車（見圖）攔阻「小牛」藍寶堅尼超跑糾紛影響交通，警方究辦。圖／警方提供
男女感情糾紛，大溪街頭賓士車（見圖）攔阻「小牛」藍寶堅尼超跑糾紛影響交通，警方究辦。圖／警方提供
男女感情糾紛，大溪街頭賓士車攔阻「小牛」藍寶堅尼超跑（見圖）糾紛影響交通，警方究辦。圖／警方提供
男女感情糾紛，大溪街頭賓士車攔阻「小牛」藍寶堅尼超跑（見圖）糾紛影響交通，警方究辦。圖／警方提供
男女感情糾紛，大溪街頭賓士車攔阻「小牛」藍寶堅尼超跑糾紛影響交通，警方究辦。圖／警方提供
男女感情糾紛，大溪街頭賓士車攔阻「小牛」藍寶堅尼超跑糾紛影響交通，警方究辦。圖／警方提供

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