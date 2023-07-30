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疑電線走火…童綜合醫院病房起火「天花板燒毀」 緊急疏散8名患者

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中沙鹿童綜合醫院呼吸照護病房廁所今天下午突然起火，病房內有8名患者，院方緊急疏散，消防隊員撲滅火勢，人員都已逃出，起火原因由消防局火災調查人員調查中。

台中市消防局今天下午4點23分獲報，沙鹿童綜合有火警待援，緊急派遣梧棲分隊、沙鹿分隊、清水分隊和第四大隊消防車馳援，消防人員抵達5樓火警現場時，員工已使用滅火器及室內消防栓自行撲滅廁所起火點，現場疑電線走火，一小塊天花板遭燒毀，幸無人員傷亡。

起火點有煙從排煙管竄出，員工使用滅火器及室內消防栓滅火，自行撲滅，現場無人員傷亡，燒毀廁所、天花板等，面積一平方公尺，起火原因由火調人員調查中。據指出，起火的廁所在呼吸照護病房內，當時有8名病患，院方緊急疏散。

童綜合醫院呼吸照護病房廁所今天起火，緊急疏散8名患者。圖／民眾提供
童綜合醫院呼吸照護病房廁所今天起火，緊急疏散8名患者。圖／民眾提供
童綜合醫院呼吸照護病房廁所今天起火，緊急疏散8名患者。圖／民眾提供
童綜合醫院呼吸照護病房廁所今天起火，緊急疏散8名患者。圖／民眾提供

患者 火災 台中市

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