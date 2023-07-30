快訊

轟前瞻變財政未爆彈 黃珊珊曝柯文哲僅申請百億原因

損失7千萬！風平浪靜卻不能搶收 嘉義蚵農怨被氣象局害慘

日職／王柏融轉支配下重穿99號 日媒盼成「起爆劑」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

各執一詞…房東稱「退房沒清乾淨」扣押金 女大生控：不該欺壓學生

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導

住新北市黃姓女大生指控在高雄讀大學期間的蔡姓房東以退租時房間不乾淨為由剋扣押金，還擅自將電費從每度5元調為6元，損害房客權益，她氣憤地向新北市消保官申訴，也要求學校幫忙把關，希望別再有下個房客受害。對於黃姓女大生的指控，記者聯繫蔡姓房東，他表示，一切正在協調當中，不想再多做回應，隨即掛斷電話。

黃姓女大生在高雄中山大學，今年6月畢業，她在臨海一路租屋套房住1年7個月，月租4500元。她控訴說，租屋期間她遇到門鎖損壞等狀況，向房東反映，房東很少站在房客需求多著想，房東老是回應「外出中」，是相當不負責任、缺乏同理心的房東。

讓她氣結的是，6月11日她和約好碰面確認退租，房東質疑她打掃得不夠乾淨，她告訴房東，因為有急事必須回北部，是否請清潔公司來打掃，費用再從她的2個月押金去扣，但兩人仍相執不下，最後她找來同學幫她打掃。

黃姓女大生氣憤地說，她自認是愛乾淨的人，地板上汙漬是她入住前就有的髒汙、壁癌，「我是房客，不是清潔公司、更不是魔術師，不可能在入住後神奇地把老房子變全新的」。黃女還說，契約上電費每度5元，房東某日突然調高為每度6元，相當不尊重房客。

「我氣不過的是房東不該欺壓學生！」黃女說，扣掉尚未結清的水電等支出，她能再從押金拿回的金額剩3000多元，實在不值得花那麼多心力和房東直球對決，但她的處境不是個案，房東吃定學生擔心麻煩的心態，會以類似手法繼續吃定學生，因此挺身而出。

新北市主任消保官王治宇說，民眾遇到消費糾紛到任何一個縣市申訴皆可，只不過消保官要求房東到新北市府說明沒有強制力，高雄房東願意到新北市機率較低。雖然房東若沒有正當理由未出席，消保官可依法公布姓名，但業者通常都會回覆無法出席的正當理由，因此效果不顯著，若在高雄申訴，房東出席機率較高。

另，蔡姓房東單方面在合約期限內提高電費，王治宇說收費不能超過夏季電費1度6元上限，此案提高至一度6元雖在標準內，但應在合約結束後才能提高。

住新北市黃姓女大生指控在高雄讀大學期間的蔡姓房東以退租時房間不乾淨為由，企圖剋扣押金，她說，畫面中的衛浴環境，就是房東所謂打掃不乾淨的狀態。圖／黃姓女大生提供
住新北市黃姓女大生指控在高雄讀大學期間的蔡姓房東以退租時房間不乾淨為由，企圖剋扣押金，她說，畫面中的衛浴環境，就是房東所謂打掃不乾淨的狀態。圖／黃姓女大生提供
住新北市黃姓女大生指控在高雄讀大學期間的蔡姓房東以退租時房間不乾淨為由，企圖剋扣押金，她說，畫面中的房間環境，就是房東所謂打掃不乾淨的狀態。圖／黃姓女大生提供
住新北市黃姓女大生指控在高雄讀大學期間的蔡姓房東以退租時房間不乾淨為由，企圖剋扣押金，她說，畫面中的房間環境，就是房東所謂打掃不乾淨的狀態。圖／黃姓女大生提供
住新北市黃姓女大生指控在高雄讀大學期間的蔡姓房東以退租時房間不乾淨為由，企圖剋扣押金，她說，畫面中的房間環境，就是房東所謂打掃不乾淨的狀態。圖／黃姓女大生提供
住新北市黃姓女大生指控在高雄讀大學期間的蔡姓房東以退租時房間不乾淨為由，企圖剋扣押金，她說，畫面中的房間環境，就是房東所謂打掃不乾淨的狀態。圖／黃姓女大生提供

房東 房客 高雄市 租屋

延伸閱讀

夫遭指有黑道背景 民眾黨金門立委參選人發文直球對決

高雄女大生到超商實習犯錯 前輩幫「擦屁股」強迫她上床當謝禮

女大生學開車遇到色教練 拉手摸下體還要女方不要講出去

通緝犯扮富二代穿名牌約會 涉誘女大生當人頭、月抽7%攏是假

相關新聞

疑電線走火…童綜合醫院病房起火「天花板燒毀」 緊急疏散8名患者

台中沙鹿童綜合醫院呼吸照護病房廁所今天下午突然起火，病房內有8名患者，院方緊急疏散，消防隊員撲滅火勢，人員都已逃出，起火...

萬里海域父子游泳溺水 父親被救上岸無意識…送醫不治

蔡姓父子今天在新北市萬里沙灘海域游泳時，友人發現蔡男在離岸約80公尺處漂流，察覺有異，將蔡救回岸上時已無意識；蔡的兒子則...

萬里沙灘父子溺水父不治 當地里長：要小心「離岸流」

蔡姓父子今天在新北市萬里沙灘海域戲水時溺水，蔡男被友人拖救上岸時已無意識。中華民國水上救生協會當時在附近辦救生員教練培訓...

各執一詞…房東稱「退房沒清乾淨」扣押金 女大生控：不該欺壓學生

住新北市黃姓女大生指控在高雄讀大學期間的蔡姓房東以退租時房間不乾淨為由剋扣押金，還擅自將電費從每度5元調為6元，損害房客...

影／民眾嚇壞！台中外送員騎車疑沿途揮刀 警：以車追人查辦

台中市一名外送員在前天行經北區時，拿出疑似「西瓜刀」等不明刀械揮舞，經網友拍攝到後，上傳臉書社團，轄區警方在今天獲報後，...

桃園2寶媽「第3胎突臨盆」 勇消首次助接生成就感十足

桃園市八德區一名正懷第3胎的孕婦，日前晚間突然感到陣痛臨盆，家屬見狀趕緊撥打119求助，消防員到場立即現場接生，所幸母子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦