各執一詞…房東稱「退房沒清乾淨」扣押金 女大生控：不該欺壓學生

住新北市黃姓女大生指控在高雄讀大學期間的蔡姓房東以退租時房間不乾淨為由剋扣押金，還擅自將電費從每度5元調為6元，損害房客權益，她氣憤地向新北市消保官申訴，也要求學校幫忙把關，希望別再有下個房客受害。對於黃姓女大生的指控，記者聯繫蔡姓房東，他表示，一切正在協調當中，不想再多做回應，隨即掛斷電話。

黃姓女大生在高雄中山大學，今年6月畢業，她在臨海一路租屋套房住1年7個月，月租4500元。她控訴說，租屋期間她遇到門鎖損壞等狀況，向房東反映，房東很少站在房客需求多著想，房東老是回應「外出中」，是相當不負責任、缺乏同理心的房東。

讓她氣結的是，6月11日她和約好碰面確認退租，房東質疑她打掃得不夠乾淨，她告訴房東，因為有急事必須回北部，是否請清潔公司來打掃，費用再從她的2個月押金去扣，但兩人仍相執不下，最後她找來同學幫她打掃。

黃姓女大生氣憤地說，她自認是愛乾淨的人，地板上汙漬是她入住前就有的髒汙、壁癌，「我是房客，不是清潔公司、更不是魔術師，不可能在入住後神奇地把老房子變全新的」。黃女還說，契約上電費每度5元，房東某日突然調高為每度6元，相當不尊重房客。

「我氣不過的是房東不該欺壓學生！」黃女說，扣掉尚未結清的水電等支出，她能再從押金拿回的金額剩3000多元，實在不值得花那麼多心力和房東直球對決，但她的處境不是個案，房東吃定學生擔心麻煩的心態，會以類似手法繼續吃定學生，因此挺身而出。

新北市主任消保官王治宇說，民眾遇到消費糾紛到任何一個縣市申訴皆可，只不過消保官要求房東到新北市府說明沒有強制力，高雄房東願意到新北市機率較低。雖然房東若沒有正當理由未出席，消保官可依法公布姓名，但業者通常都會回覆無法出席的正當理由，因此效果不顯著，若在高雄申訴，房東出席機率較高。

另，蔡姓房東單方面在合約期限內提高電費，王治宇說收費不能超過夏季電費1度6元上限，此案提高至一度6元雖在標準內，但應在合約結束後才能提高。