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影／民眾嚇壞！台中外送員騎車疑沿途揮刀 警：以車追人查辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名外送員在前天行經北區時，拿出疑似「西瓜刀」等不明刀械揮舞，經網友拍攝到後，上傳臉書社團，轄區警方在今天獲報後，認定雖然無民眾報案紀錄，但因該外送員行為有危害其他用路人之虞，已根據車牌，鎖定特定對象，正積極查緝該名涉案人到案說明，全案將依違反社維法等罪嫌方向偵辦。

第二警分局在今天下午獲報，有網友在臉書社團「台中南區東區大小事」，發布一段行車記錄器影片，影中一名外送員手持疑似西瓜刀的不明刀械，沿途揮舞，也嚇壞附近用路人。

第二警分局調查，案發時間據該名網友反映為28日，但經查該日沒有民眾報案反映有類似狀況，不過審酌影片中外送員的揮刀行為，雖未針對特定對象，但已明顯危及其他民眾、用路人安全，分局已調閱相關影像釐清案情，將依機車車號追人，掌握特定對象，派員查緝中。

第二警分局強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

台中市一名外送員在前天被網友拍攝，騎機車時沿途揮舞不明刀械。圖／摘自台中南區東區大小事
台中市一名外送員在前天被網友拍攝，騎機車時沿途揮舞不明刀械。圖／摘自台中南區東區大小事

外送員 台中市

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