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疑為停讓行人過馬路 騎士遭後車追撞雙摔飛輕傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名張姓男子，昨天上午騎機車經過泰山區明志路一段與福泰街口，疑為停讓欲過斑馬線的行人，遭尾後機車追撞。造成兩車3人滑摔肢體多處擦挫傷，所幸送醫急救後沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，張姓男子（45歲）昨天上午9時許騎乘一輛機車，沿著新北市泰山區明志路一段直行，途中騎經明志路一段與福泰街口，停讓準備過斑馬線的行人，遭後方林男（55歲）所騎機車追撞。

兩車追撞瞬間，導致兩車3人滑摔倒地，造成雙方肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救幸無大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事因及責任歸屬，有待警方後續調查後才能釐清。

林口警方呼籲，民眾行經路口時應減速慢行，切勿搶快，並優先停讓行人通行，確保行車安全。

張姓男子為停讓過斑馬線行人被後方來車追撞，雙方皆有擦挫傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子為停讓過斑馬線行人被後方來車追撞，雙方皆有擦挫傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子為停讓過斑馬線行人被後方來車追撞，雙方皆有擦挫傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子為停讓過斑馬線行人被後方來車追撞，雙方皆有擦挫傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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