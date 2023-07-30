快訊

找到型男刺客 國民黨南市立委1選區將提名他

卡努最快明晨增為中颱 星宇航空航班異動一次看

雨彈升級！14縣市豪大雨特報 大豹溪等3山區國家級警報響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬里海域父子游泳溺水 父親被救上岸無意識…送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

蔡姓父子今天在新北市萬里沙灘海域游泳時溺水，蔡男被救上岸後送醫不治，蔡童無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓父子今天在新北市萬里沙灘海域游泳時溺水，蔡男被救上岸後送醫不治，蔡童無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓父子今天在新北市萬里沙灘海域游泳時，友人發現蔡男在離岸約80公尺處漂流，察覺有異，將蔡救回岸上時已無意識；蔡的兒子則自行游上岸。消防人員到場對蔡實施急救並送醫，醫師急救後宣告不治。全案由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11點46分接獲報案，昔日萬里海水浴場沙灘有人溺水。消防局出動萬里、金山分隊共3車7人前往救援，到場時43歲蔡男已被友人救上岸，12蔡童自行游回海岸。

據了解，蔡姓男子和劉姓友人2個家庭共6人，今早9點左右到達萬里沙灘遊玩。蔡男和兒子下水游泳，劉男11點40多分在岸上看到蔡姓父子離岸約80公尺，比一般戲水者遠離岸際，且蔡男疑在海面漂流，趕緊下水往蔡男游去，會合時發現蔡男已無意識，且口吐白沫，立即將蔡拖回岸上；蔡的兒子則可自己游回岸邊。

消防員到場對蔡男施以心肺復甦術，並連同意識清醒但顯得虛弱的蔡男兒子一併送往基隆長庚醫院救治。可惜蔡姓男子急救無效，下午1點03分宣告死亡。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，杜蘇芮颱風遠離後天氣放晴，但卡努颱風接著到來，受颱風外圍影響，沿岸可能發生長浪，呼籲民眾避免從事水域遊憩活動。如果在岸際遇到突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。

萬里 溺水

延伸閱讀

杜蘇芮過後 澎湖潮間帶布滿層層褐藻完全變了樣

杜蘇芮損高雄市900棵路樹 後續清理可望本周完成

颱風杜蘇芮雨彈狂炸福建 145萬人受災131億損失

杜蘇芮釀禍！澎湖海淡廠漏夜修復 楊曜：下午恢復全面供水

相關新聞

影／民眾嚇壞！台中外送員騎車疑沿途揮刀 警：以車追人查辦

台中市一名外送員在前天行經北區時，拿出疑似「西瓜刀」等不明刀械揮舞，經網友拍攝到後，上傳臉書社團，轄區警方在今天獲報後，...

萬里海域父子游泳溺水 父親被救上岸無意識…送醫不治

蔡姓父子今天在新北市萬里沙灘海域游泳時，友人發現蔡男在離岸約80公尺處漂流，察覺有異，將蔡救回岸上時已無意識；蔡的兒子則...

11、10歲姊妹戲水遭捲走 爸爸和友人搶救上岸緊急送醫

11歲和10歲的姊妹今天中午在新北市石門區富貴角燈塔附近海邊戲水時，疑退潮時被帶離岸際。兩人被救回岸上時，9歲女童意識模...

颱風澆不熄、消防車操壞5輛 官田木材暫置場悶燒6天

台南市官田區南廍里1處非法樹枝木資材暫置整理場，24日清晨傳出火警，因體積龐大歷經颱風及打火弟兄灌救，悶燒迄今已6天，且...

萬里沙灘父子溺水父不治 當地里長：要小心「離岸流」

蔡姓父子今天在新北市萬里沙灘海域戲水時溺水，蔡男被友人拖救上岸時已無意識。中華民國水上救生協會當時在附近辦救生員教練培訓...

桃園2寶媽「第3胎突臨盆」 勇消首次助接生成就感十足

桃園市八德區一名正懷第3胎的孕婦，日前晚間突然感到陣痛臨盆，家屬見狀趕緊撥打119求助，消防員到場立即現場接生，所幸母子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦