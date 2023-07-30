萬里海域父子游泳溺水 父親被救上岸無意識…送醫不治

蔡姓父子今天在新北市萬里沙灘海域游泳時溺水，蔡男被救上岸後送醫不治，蔡童無大礙。記者邱瑞杰／翻攝 蔡姓父子今天在新北市萬里沙灘海域游泳時，友人發現蔡男在離岸約80公尺處漂流，察覺有異，將蔡救回岸上時已無意識；蔡的兒子則自行游上岸。消防人員到場對蔡實施急救並送醫，醫師急救後宣告不治。全案由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11點46分接獲報案，昔日萬里海水浴場沙灘有人溺水。消防局出動萬里、金山分隊共3車7人前往救援，到場時43歲蔡男已被友人救上岸，12蔡童自行游回海岸。

據了解，蔡姓男子和劉姓友人2個家庭共6人，今早9點左右到達萬里沙灘遊玩。蔡男和兒子下水游泳，劉男11點40多分在岸上看到蔡姓父子離岸約80公尺，比一般戲水者遠離岸際，且蔡男疑在海面漂流，趕緊下水往蔡男游去，會合時發現蔡男已無意識，且口吐白沫，立即將蔡拖回岸上；蔡的兒子則可自己游回岸邊。

消防員到場對蔡男施以心肺復甦術，並連同意識清醒但顯得虛弱的蔡男兒子一併送往基隆長庚醫院救治。可惜蔡姓男子急救無效，下午1點03分宣告死亡。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，杜蘇芮颱風遠離後天氣放晴，但卡努颱風接著到來，受颱風外圍影響，沿岸可能發生長浪，呼籲民眾避免從事水域遊憩活動。如果在岸際遇到突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。