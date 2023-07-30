影／警合推遊覽車也算訓練？ 南警化身大力士力解圍

台南市1輛遊覽車今天清晨7點多行經中西區忠義路與民權路十字路口，突然故障拋錨於道路中央， 台南市警二分局民權派出所巡邏警員發現，由王姓遊覽車駕駛控制方向盤，再由3名警合力在後推動著16噸重遊覽車，直推行300公尺外路旁寬廣空間才讓車輛臨停，修復後已駛離。

警員化身大力士推行遊覽車之一幕，也讓許多民眾好奇佇足圍觀，還以為是警察新式訓練，知道緣由後也為員警之強建體魄稱讚不已。

警員陳科志、陳俊廷、鄭亦晉今天清晨7點多巡邏時，發現有遊覽車在中西區忠義路與民權路口拋錨，警員立即下車察看，發現52歲王姓男子駕駛遊覽車因發動機故障於路口拋錨動彈不得，由於該處位於市區重要路口，且接近上班尖峰時段，過往人車閃避險象環生。

陳科志等人擔心後車追撞，並為避免造成交通壅塞，立即上前指揮交通並將遊覽車往前推到路邊停靠，並設故障標識以等待道路救援，使後方車輛得以順利通行，即時將障礙排除，員警熱心舉動使附近民眾紛紛豎起大拇指稱讚。