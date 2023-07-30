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影／警合推遊覽車也算訓練？ 南警化身大力士力解圍

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市1輛遊覽車今天清晨7點多行經中西區忠義路與民權路十字路口，突然故障拋錨於道路中央， 台南市警二分局民權派出所巡邏警員發現，由王姓遊覽車駕駛控制方向盤，再由3名警合力在後推動著16噸重遊覽車，直推行300公尺外路旁寬廣空間才讓車輛臨停，修復後已駛離。

警員化身大力士推行遊覽車之一幕，也讓許多民眾好奇佇足圍觀，還以為是警察新式訓練，知道緣由後也為員警之強建體魄稱讚不已。

警員陳科志、陳俊廷、鄭亦晉今天清晨7點多巡邏時，發現有遊覽車在中西區忠義路與民權路口拋錨，警員立即下車察看，發現52歲王姓男子駕駛遊覽車因發動機故障於路口拋錨動彈不得，由於該處位於市區重要路口，且接近上班尖峰時段，過往人車閃避險象環生。

陳科志等人擔心後車追撞，並為避免造成交通壅塞，立即上前指揮交通並將遊覽車往前推到路邊停靠，並設故障標識以等待道路救援，使後方車輛得以順利通行，即時將障礙排除，員警熱心舉動使附近民眾紛紛豎起大拇指稱讚。

警方表示，道路交通管理處罰條例第59條規定，汽車駕駛人，駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處，或於移置前，未依規定在車輛前、後適當距離樹立車輛故障標誌或事後不除去者，處1500元以上3千元以下罰鍰。並呼籲用路人，行車前務必檢查車輛狀況，以確保自身及其他用路人安全；發生故障時也應立即設法排除，架設告示或標誌，避免發生危險追撞。

台南市警二分局民權派出所警鄭亦晉（左）、陳俊廷（右）協助遊覽車王姓駕駛（中）將拋錨遊覽車推到路邊。 記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警鄭亦晉（左）、陳俊廷（右）協助遊覽車王姓駕駛（中）將拋錨遊覽車推到路邊。 記者黃宣翰／翻攝
台南市1輛遊覽車今天行經中西區忠義路、民權路十字路口，突然故障拋錨於道路中央， 市警二分局民權派出所巡邏警員發現，在後推動著遊覽車，直推行300公尺外路旁寬廣空間才讓車輛臨停，修復後已駛離。記者黃宣翰／翻攝
台南市1輛遊覽車今天行經中西區忠義路、民權路十字路口，突然故障拋錨於道路中央， 市警二分局民權派出所巡邏警員發現，在後推動著遊覽車，直推行300公尺外路旁寬廣空間才讓車輛臨停，修復後已駛離。記者黃宣翰／翻攝

遊覽車 台南 警察

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