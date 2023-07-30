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11、10歲姊妹戲水遭捲走 爸爸和友人搶救上岸緊急送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

11歲和10歲的楊姓姊妹今午在新北市石門區老梅沙灘戲水時，疑退潮時被帶離岸際，兩人被救回岸上時，妹妹意識模糊，姊姊意識清楚，均被送往淡水馬偕醫院急救。記者邱瑞杰／翻攝
11歲和10歲的楊姓姊妹今午在新北市石門區老梅沙灘戲水時，疑退潮時被帶離岸際，兩人被救回岸上時，妹妹意識模糊，姊姊意識清楚，均被送往淡水馬偕醫院急救。記者邱瑞杰／翻攝
11歲和10歲的姊妹今天中午在新北市石門區富貴角燈塔附近海邊戲水時，疑退潮時被帶離岸際。兩人被救回岸上時，9歲女童意識模糊，11歲女童意識清楚，均被送往淡水馬偕醫院急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點42分接獲報案，富貴角燈塔附近的老梅沙灘有人溺水，派遣金山中隊、石門、三芝分隊，共4車9人前往救援。消防人員抵達現場時，兩名女童已被救上岸。

據了解，楊姓男子今天帶著家人到老梅海灘戲水，楊妻和兩個女兒因未注意到退潮，被潮水遭捲入海中溺水。楊男發現後，與朋友一同下水將3人救回岸上。楊妻和大女兒意識清楚，但小女兒有呼吸，無意識。消防人員到場後，由楊妻陪同，將兩名女童送往淡水馬偕醫院急救。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，兒童屬於避難弱勢族群，外出從事活動時應隨時注意兒童動態，假設遇到危險才能有人在第一時間電話求救或作緊急處置。若發生意外，第一時間應立即撥打119或110求救，明確通報相關人事時地物，讓救援人員能更快到達現場。

11歲和10歲的楊姓姊妹今午在新北市石門區老梅沙灘戲水時，疑退潮時被帶離岸際，兩人被救回岸上時，妹妹意識模糊，姊姊意識清楚，均被送往淡水馬偕醫院急救。記者邱瑞杰／翻攝
11歲和10歲的楊姓姊妹今午在新北市石門區老梅沙灘戲水時，疑退潮時被帶離岸際，兩人被救回岸上時，妹妹意識模糊，姊姊意識清楚，均被送往淡水馬偕醫院急救。記者邱瑞杰／翻攝

溺水 石門

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