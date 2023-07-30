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桃園餐酒館凌晨氣爆 2員工灼傷還忍痛救火

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

餐酒館才營業2個月就發生氣爆，生財工具全毀。記者周嘉茹／翻攝
餐酒館才營業2個月就發生氣爆，生財工具全毀。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區同德十一街一間餐酒館今凌晨發生氣爆，當時2名員工正在換瓦斯，疑似操作不慎氣爆傳巨響，當下員工多處燒燙傷仍在店裡搶救，巨大聲響嚇壞附近住戶，後續由消防局火災調查科人員調查中。

該間餐酒館才剛營業2個多月，今凌晨近4點卻發生氣爆，桃園市消防局第一大隊桃園分隊獲報到場，現場為4層樓建築，燃燒1樓廚房內的瓦斯桶接頭，到達時火勢已自行熄滅，無危險物品；共出動消防人員9名、消防車2輛、救護車2輛。

桃園警分局同安派出所獲報到場，發現34歲燒烤店員工鄭男及29歲林男臉部及四肢多處二度燒燙傷，即使已經受傷仍在店內灑水降溫，為預防再次氣爆產生危害，員警立即將2人勸離，同時封鎖周邊區域進行警戒。

消防人員替2人進行檢傷，幸無生命危險，意識清楚，立即送往醫院治療中，初步了解是2人更換瓦斯桶時發生氣爆意外，後續由消防局火災調查科人員調查中。

餐酒館氣爆現場一片狼藉。記者周嘉茹／翻攝
餐酒館氣爆現場一片狼藉。記者周嘉茹／翻攝

桃園 氣爆 火災

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