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重機騎士今晨行經台9線 追撞工程車當場身亡
花蓮縣光復鄉今晨發生一起死亡車禍，46歲王姓男子在清晨6時許，騎乘大型重機行經台9線237公里光復大全路段時，疑未注意車前狀況追撞前方黃色工程車，滿臉是血倒在路旁，救護人員評估明顯死亡。經查，王男無合格駕照，機車也無車牌，事故詳細原因尚待警方釐清。
今天清晨王男騎乘無車牌大型重機沿台9線南下，行經光復鄉大全路段時，不慎追撞前方工程車。因撞擊力道大，王男連人帶車摔到對向車道，重機車還噴飛至路邊草叢，王倒地不起，附近居民因清晨聽見巨大撞擊聲出門查看，趕緊通報求援。
警消趕到現場後，發現王男已沒有呼吸心跳，甚至有臟器外露，評估明顯死亡，70歲的黃姓工程車駕駛則無大礙，持有合格駕照，沒有酒駕。
由於事故現場沒有監視器，警方調閱附近的監視器畫面發現，王男車速與來往車輛速度大致相同，初步研判疑似王男未注意車前狀況，才會發生這起事故。
警方調查，王男沒有合格駕照，大型重機也沒有掛上車牌，目前查到車主機車不是贓車，需與車主聯繫上，才能釐清兩人關係與未掛牌的原因；至於王男有無酒駕，因現場已死亡，抽血部分尚待法醫相驗檢測。
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