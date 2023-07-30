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重機騎士今晨行經台9線 追撞工程車當場身亡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣光復鄉今晨發生一起死亡車禍，46歲王姓男子在清晨6時許，騎乘大型重機行經台9線237公里光復大全路段時，疑未注意車前狀況追撞前方黃色工程車，滿臉是血倒在路旁，救護人員評估明顯死亡。經查，王男無合格駕照，機車也無車牌，事故詳細原因尚待警方釐清。

今天清晨王男騎乘無車牌大型重機沿台9線南下，行經光復鄉大全路段時，不慎追撞前方工程車。因撞擊力道大，王男連人帶車摔到對向車道，重機車還噴飛至路邊草叢，王倒地不起，附近居民因清晨聽見巨大撞擊聲出門查看，趕緊通報求援。

警消趕到現場後，發現王男已沒有呼吸心跳，甚至有臟器外露，評估明顯死亡，70歲的黃姓工程車駕駛則無大礙，持有合格駕照，沒有酒駕。

由於事故現場沒有監視器，警方調閱附近的監視器畫面發現，王男車速與來往車輛速度大致相同，初步研判疑似王男未注意車前狀況，才會發生這起事故。

警方調查，王男沒有合格駕照，大型重機也沒有掛上車牌，目前查到車主機車不是贓車，需與車主聯繫上，才能釐清兩人關係與未掛牌的原因；至於王男有無酒駕，因現場已死亡，抽血部分尚待法醫相驗檢測。

王姓男子今騎乘重型機車不慎追撞路邊工程車，當場身亡，機車直接噴飛至路邊草叢。圖／花蓮縣消防局提供
王姓男子今騎乘重型機車不慎追撞路邊工程車，當場身亡，機車直接噴飛至路邊草叢。圖／花蓮縣消防局提供
王姓男子在今天清晨6時許，騎乘大型重機南下行經台9線237公里時，疑未注意車前狀況追撞前方黃色工程車，傷重當場死亡。圖／花蓮縣消防局提供
王姓男子在今天清晨6時許，騎乘大型重機南下行經台9線237公里時，疑未注意車前狀況追撞前方黃色工程車，傷重當場死亡。圖／花蓮縣消防局提供

重機 車禍

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