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聚餐疑喝太醉…男打開北市飯店3樓窗攀爬 失足墜樓亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市天成飯店昨天晚上發生墜樓意外，一名男子疑因酒醉，打開3樓窗戶踩空身亡。記者翁至成/翻攝
台北市天成飯店昨天晚上發生墜樓意外，一名男子疑因酒醉，打開3樓窗戶踩空身亡。記者翁至成/翻攝
鄭姓男子昨天晚上去台北火車站附近的天成飯店吃公司聚餐，席間聚餐喝酒，疑因酒醉，竟自行打開窗戶至窗外攀爬嬉鬧，旁人見狀急忙制止，孰料為時已晚他踩空墜落，從3樓高處墜至地面，當場沒了呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。

轄區中正警第一分局昨天晚上8點多獲報，天成飯店有民眾墜樓趕抵，據目擊民眾表示，鄭男（30歲）不明原因打開3樓窗戶攀爬到外面，飯店人員發現後急忙報警，公司友人也上前制止，不幸他仍失足墜樓，於今天清晨6點多宣告不治。

警方勘查現場沒有爭吵、糾紛情況，排除他殺，推測死者是酒醉不勝酒力，才打開窗戶踩空、失足墜樓身亡；警方依規定報請檢察官相驗，釐清確切死因。

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