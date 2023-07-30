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影／路口綠燈還遭撞 高雄男子載友及小孩天旋地轉落地

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山26歲呂姓男子日前駕車載著友人與小孩，正沿著本工五路內側往東行駛，不料，72歲蔣姓男子竟駕車闖紅燈，從右側本工路口突然衝出，呂男轎車被攔腰撞飛至路旁，整段驚險過程行車影片完整記錄，幸運的是，兩輛車雖嚴重毀損，蔣無傷，呂與友人、孩子皆輕傷並無大礙。

呂男與車上2乘客經過一陣天旋地轉重重落地，由於撞擊力道過於強勁，右前輪落地後還直接滾落出來，差點眼前就要閃過人生跑馬燈，行車影片中，呂男回神直喊著「有沒有怎樣」，後座傳來孩子微弱的哀號聲。

自呂男提供的行車紀錄器上，警方指出，當時呂自本工五路內側車道綠燈直行，明顯可見，蔣當時右側衝出來，闖紅燈肇事。而蔣黑色賓士車頭撞爛零件四散，呂BMW轎車氣囊爆開，右後方車尾也嚴重毀損。所幸，兩車4人都無大礙，無須送醫。

警方表示，雙方駕駛經呼氣酒測皆無酒駕，詳細肇事原因，仍待調查中。

蔣姓男子駕駛賓士車闖紅燈肇事，車頭嚴重毀損。記者古和純／翻攝
蔣姓男子駕駛賓士車闖紅燈肇事，車頭嚴重毀損。記者古和純／翻攝
呂姓男子綠燈直行，竟遭闖紅燈車攔腰撞，右前輪直接被撞飛出去。記者古和純／翻攝
呂姓男子綠燈直行，竟遭闖紅燈車攔腰撞，右前輪直接被撞飛出去。記者古和純／翻攝
蔣姓男子駕車闖紅燈衝撞呂姓男子轎車。記者古和純／翻攝
蔣姓男子駕車闖紅燈衝撞呂姓男子轎車。記者古和純／翻攝
呂姓男子綠燈直行，竟遭闖紅燈車撞飛，車輛嚴重毀損。記者古和純／翻攝
呂姓男子綠燈直行，竟遭闖紅燈車撞飛，車輛嚴重毀損。記者古和純／翻攝

撞飛 車禍

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