影／宜蘭濱海行車糾紛 聯結車兄弟、拖貨車父子火爆互毆

宜蘭縣頭城鎮濱海路3段昨天傍晚爆發行車糾紛，聯結車司機兄弟疑似不滿小貨車超車及逼車，衝下車把貨車司機拖下來打，被打貨車司機的兒子見狀聲援父親加入戰局，兄弟檔拳拳到位，雙方戰力懸殊。影片被貼上網，警方獲報查辦，雙方互告傷害罪送辦。

大約2分鐘的影片被貼在爆料公社臉書社群，過程火爆，警方昨天傍晚5點多獲報，位於頭城鎮濱海路3段的全家超商前大馬路，發生毆打事件，立即出動7名快打警力到場處理，把4人全帶回大溪派出所偵辦。

經查，兩輛聯結車司機是28歲與26歲的鍾姓兄弟檔，從花蓮要送貨到新竹；另一方是51歲小貨車林姓駕駛和他的19歲兒子，工作結束要回宜蘭住家。據了解，3輛車在頭城鎮外澳「白宮」前就已經發生行車糾紛，互相超車逼車，直到頭城鎮濱海路3段12號梗枋全家超商前，爆發激烈口角及出拳毆打。

影片中鍾姓兄弟衝下車把小貨車林姓駕駛強拖下來打，林的兒子見父親被打，也跳下車加入戰局，但是鍾姓兄弟身形魁梧，出重相當重且拳拳到位，小貨車父子明顯不是對手，毆打過程中，林姓司機一度從貨車後拿下電鋸反擊，仍被對方兩人壓制在道路分隔島，動彈不得，林的兒子被打躺在路上。