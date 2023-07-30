颱風澆不熄、消防車操壞5輛 官田木材暫置場悶燒6天

台南市官田區南廍里1處非法樹枝木資材暫置整理場，24日清晨傳出火警，因體積龐大歷經颱風及打火弟兄灌救，悶燒迄今已6天，且已操壞5輛消防車，消防隊員更是個個累癱，附近居民更被這異味搞瘋。

該樹枝木資材暫置整理場約2400坪，原為魚塭，高度近10公尺，有如座小山丘，火勢從入口處一路延燒，台南市環保局追查為非法堆置場，先依空汙法告發，並函送檢調偵辦。

而台南市消防局24日5點多獲報後，調派超過15輛消防車前往現場灌救，並以挖土機機具開挖救災，更利用空拍機作監控因應，避免波及到一旁的太陽能光電場，但堆置枝材數量太過龐大，且有些廢木料在魚塭下悶燒，灌救更困難。

「人沒倒，消防車先倒！」南市消防局第二救護救災大隊說，24日當天已控制火勢，但後續悶燒最傷神，迄今派出逾80輛次消防車、20部次挖土機、消防隊員逾200人次投入，幾天來先後有5輛消防車因車上送水加壓馬達疑不耐長期運轉故障，打火弟兄更是個個疲憊不堪。推估完成「排煙」還要約再10天。