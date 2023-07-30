拿國旗會被禁賽？ 世界警消運動會官方IG「出現我國旗」

2023世界警察消防運動會正於加拿大溫尼伯市舉行，不少來自全球各地的警消組團參加，其中桃園市消防局人員黃郁閔為「台灣先鋒者」成員，自費自假參加比賽，卻爆出在現場展示台灣國旗遭警政署官員阻擋。不過消防署帶領的公假團日前抵達溫尼伯機場，一行人持國旗合影，照片事後被世界警消運動會官方IG分享，引發議論。

黃郁閔昨在臉書爆料，開幕式開始前，自己及成員準時到場，使用國旗和多國代表合照，其他國家也紛紛表示對台灣的支持，隨後見到警政消防署帶隊官拿著中華台北奧會旗進來，警政署官員卻直接碰觸團員手臂上的Taiwan字樣，要求收起國旗，儘管消防署圓場自費自假沒有被限制，警政署官員仍質疑「你哪個單位的？」宣稱奧會模式、會被禁賽等。

不過從世界警察消防運動會官方IG可見，2天前消防署帶領的公假團抵達溫尼伯機場，一行人持大國旗、小國旗合影留念，照片被主辦單位PO上社群後，許多網友紛紛留言，感謝出現台灣。

事後桃園市消防局聯繫上黃郁閔，他表示當時大會準備進場，自假團也受邀一起參與進場，但警政署長官看到他們拿出國旗，說明不要拿國旗出來，讓他相當無奈，明明是為國爭光「為什麼自己人要阻止」？

黃郁閔所屬的自假團認為，這個行為並不會產生太大問題，還是希望可以拿出國旗，且主辦方也沒有阻止，警政署亦沒有確切說明為什麼不能拿，消防署的公假選手團抵達溫尼伯機場時持國旗拍大合照，也有轉發到官方網站上，因雙方堅持最後導致衝突。

對此內政部長林右昌表示，代表團本來就帶著國旗，準備有好成績出現時，隨時讓世界看見台灣，開幕過程或許有些誤解，但大家愛國的心與目標都是一樣的，請警政署長黃明昭轉達代表團，賽事進行時不用顧慮，「把國旗拿出來！」