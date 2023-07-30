強化電動車救災能力 黑橋牌捐贈南消七大隊滅火毯

為強化電動車消防救災力，台南在地企業黑橋牌公司昨天捐贈搶救器材滅火毯6件，給台南市消防局第七大隊，由黑橋牌董事長陳春利先生捐贈，並由消防局專門委員黃輝林代表受贈並頒發感謝狀，感謝黑橋牌公司造福人群的善行義舉。

黑橋牌董事長陳春利秉持「服務社會，造福人群」的理念，默默為社會付出等做公益而回饋地方社會，這次捐贈深深體認消防局保障台南市市民生命財產安全的辛苦付出，為了能讓救災人員在搶救上無憂，購置捐贈搶救器材滅火毯6件(bridgehill車用滅火毯)，價值113萬4000元，供消防弟兄第一時間搶救及應付長時間救災使用。

陳春利表示，由於電動車火警頻繁發生，購置搶救器材滅火毯，希望能為消防盡一份心力，讓消防人員更有能力為台南市民居家安全有保障，過著無憂無慮的生活，也希望這批裝備能夠對消防人員有所幫助，未來有機會將再盡棉薄之力於公益。