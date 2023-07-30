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強化電動車救災能力 黑橋牌捐贈南消七大隊滅火毯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南在地企業黑橋牌公司捐贈6件滅火毯給台南市消防局第七大隊，消防人員並在該公司演練使用滅火毯。記者黃宣翰／翻攝
台南在地企業黑橋牌公司捐贈6件滅火毯給台南市消防局第七大隊，消防人員並在該公司演練使用滅火毯。記者黃宣翰／翻攝

為強化電動車消防救災力，台南在地企業黑橋牌公司昨天捐贈搶救器材滅火毯6件，給台南市消防局第七大隊，由黑橋牌董事長陳春利先生捐贈，並由消防局專門委員黃輝林代表受贈並頒發感謝狀，感謝黑橋牌公司造福人群的善行義舉。

黑橋牌董事長陳春利秉持「服務社會，造福人群」的理念，默默為社會付出等做公益而回饋地方社會，這次捐贈深深體認消防局保障台南市市民生命財產安全的辛苦付出，為了能讓救災人員在搶救上無憂，購置捐贈搶救器材滅火毯6件(bridgehill車用滅火毯)，價值113萬4000元，供消防弟兄第一時間搶救及應付長時間救災使用。

陳春利表示，由於電動車火警頻繁發生，購置搶救器材滅火毯，希望能為消防盡一份心力，讓消防人員更有能力為台南市民居家安全有保障，過著無憂無慮的生活，也希望這批裝備能夠對消防人員有所幫助，未來有機會將再盡棉薄之力於公益。

台南市長黃偉哲表示，十分感謝黑橋牌公司董事長陳春利的鼎力支持，熱心挹注社會資源，捐贈救災裝備器材具有實用性、對消防人員救災工作執行有莫大助益。

黑橋牌企業公司董事長陳春利（右）代表公司捐贈滅火毯給台南市消防局第七大隊，消防局專門委員黃輝林（左）代表受贈並頒發感謝狀。記者黃宣翰／翻攝
黑橋牌企業公司董事長陳春利（右）代表公司捐贈滅火毯給台南市消防局第七大隊，消防局專門委員黃輝林（左）代表受贈並頒發感謝狀。記者黃宣翰／翻攝

黃偉哲

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