趁列車停靠穿梭車廂大玩接力賽 高捷：行為已觸法

兩名少年昨在高捷車廂玩起接力賽跑，過程被乘客目擊拍下。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」 有網友直擊，兩名少年昨（29）在高雄捷運車廂內玩起接力賽跑遊戲，兩人趁列車停靠車站車門啟閉的短暫秒差，一人跑出車外繞到下個車門再進車廂，隨後接力下一人來回繞行約3趟直至車門關閉，期間險些影響車門關閉，過程全被乘客目擊拍下。高捷公司呼籲，「月台嬉戲、影響作業秩序，及可能妨礙車門關閉，如勸阻不聽，可處新台幣1500以上，7500以下之罰鍰」。

新聞社群「社會事新聞影音」貼出一段影片，昨日一列從橋頭糖廠開往橋頭火車站的捷運列車內，有兩名少年竟趁列車停靠車站時車門啟閉的空檔，先是一人拿著手機跑出車外，再從下個車門繞回車內將手機交下一人接力繞行。兩人來回約3趟，直至車門關閉才結束，把捷運當遊樂場的「接力遊戲」全被同車目擊乘客拍下。

一名許姓通勤族說，車廂內玩接力賽跑若撞上其他乘客，可能就不好玩了；另名曾姓民眾則表示，玩樂要看場合，這行為真令人搖頭。

對此高捷公司今表示，並未接獲民眾反映車內嬉戲的通報，但根據影片這兩名旅客行為已違反「大眾捷運法」第50條規定，在月台嬉戲、影響作業秩序，及可能妨礙車門關閉，如勸阻不聽可處1500以上、7500以下罰鍰，並可拒絕運送。