男子細故與家人爭吵 南警從鬼門關將他救回

43歲葉姓男子因細故跟家人爭吵離家，葉母擔心兒子出意外報警請求協尋，台南市警二分局員警立即透過手機定位系統，10分鐘迅速找到男子，救回一條寶貴的生命。

台南市警二分局中正派出所員警周韋佑、薛承偉，昨晚間10點多巡邏時接獲通報，葉女士稱她兒子與家人細故爭吵離家出走，以通訊軟體LINE方式傳送「燒炭影片」給她，表示要輕生，家屬相當擔心葉男的安危。

周韋佑、薛承偉，立即透過她兒子葉男的手機定位系統及報案人描述特徵，緊急啟動急難救助協尋手機定位，鎖定葉手機定位的位置，並於周邊旅館全力進行搜尋查訪，十分鐘內在永華路一間旅館發現葉登記住宿房間煙霧瀰漫。

警員隨即破門將葉拉出房間外，成功救回葉並通知119救護人員到場，經檢查確認葉生命跡象正常。家屬得知尋獲消息，對於警員積極協助迅速尋獲並即時阻止憾事發生至表感激。

警二分局表示，民眾平時應多加關心家屬之間身心狀況及動向，多一分關心，就能多一分預防憾事發生，民眾如遇有情緒困擾可尋求專業醫師、心理諮商師協助。自殺不能解決問題，若有身心困境可電洽安心專線1925、生命線協談專線1995、張老師專線1980求助。有問題一定要向外求援，千萬不要悶在心裡、獨自承受。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980