颱風天高雄婦撐傘大街找兒 老伴報案她聽警一句話才肯回家

高雄78歲失智張姓老婦，在杜蘇芮颱風來襲當下，因思念兒子竟撐傘在風雨中找尋兒子，張的丈夫見老伴不見人影，報警求助，警方冒風雨穿梭大街小巷尋人，發現在站在巷口不知所措的張婦，告知張「妳囝仔叫我帶妳回家」，張才甘願坐上警車平安返家。

前天杜蘇芮颱風來襲，高雄風雨交加之際，鳳山警分局埤頂派出所警員楊政偉、陳建勳、實習生吳沛軒、吳文甄，在上午 11時許接獲通報，指鳳山區埤頂街有民眾需要協助，警方趕抵現場了解。

當時屋內一名87歲高齡的王姓老翁焦急告知警方，指患有失智症的張姓妻子（78歲）這幾天一直嚷嚷要找在外經商的兒子，竟在颱風天跑出門，不知是否要找兒子，由於妻子有失智症，外面風雨大，擔心妻子安危，不得已才請求警方協助。

警方安撫王翁情緒，告誡他戶外風雨正大，請他在家等候，由警方代為協尋。警方駕車不畏風雨在小街大巷來回穿梭，途經道路積水區，看到路樹被強風吹倒，加上風雨視線不佳，尋人路上險象環生，令警方更擔心高齡的張姓婦人會遭遇危險。