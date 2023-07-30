影／台中新社深夜大樹倒交通中斷 警民合作清除

台中地區昨晚大雨，昨晚11點30分，新社區東湖街一段往下水底方向有大樹突然倒塌，影響雙向車輛通行，路過的熱心民眾通報警方處理，警民合力清除，今天凌晨交通已恢復。

東勢警分局東興派出接獲民眾報案後，所長劉國富及警員張明智趕赴現場，發現一棵路樹倒塌阻礙雙向車道上，除立即擺設交通錐實施交通管制措施外，並通報新社區災防中心派員前往處理。

因時值深夜且大樹阻礙雙向車道，員警、慶西里長長及附近熱心里民擔心晚間駕駛人行間此處若未注意將造成危險，主動協助先使用電鋸將部分樹木鋸斷，將掉落樹枝樹葉清除乾淨，回復單向交通，後續由新社區災防中心派員將大樹鋸掉清除完畢，今天凌晨2點全面清除完畢。