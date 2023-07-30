影／台中新社深夜大樹倒交通中斷 警民合作清除
台中地區昨晚大雨，昨晚11點30分，新社區東湖街一段往下水底方向有大樹突然倒塌，影響雙向車輛通行，路過的熱心民眾通報警方處理，警民合力清除，今天凌晨交通已恢復。
東勢警分局東興派出接獲民眾報案後，所長劉國富及警員張明智趕赴現場，發現一棵路樹倒塌阻礙雙向車道上，除立即擺設交通錐實施交通管制措施外，並通報新社區災防中心派員前往處理。
因時值深夜且大樹阻礙雙向車道，員警、慶西里長長及附近熱心里民擔心晚間駕駛人行間此處若未注意將造成危險，主動協助先使用電鋸將部分樹木鋸斷，將掉落樹枝樹葉清除乾淨，回復單向交通，後續由新社區災防中心派員將大樹鋸掉清除完畢，今天凌晨2點全面清除完畢。
東勢警分局提醒，近日山區降雨頻繁，易造成土石鬆動，請駕駛行駛道路時小心慢行，注意車前狀況，若發現有路樹倒塌、土石坍方的情形，請立即通知主管機關或撥打110請警察前往協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言