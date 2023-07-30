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高雄女暗夜橫跨馬路遭車撞 緊急煞車男無駕照還被揪另一身分

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鼓山34歲張姓女子前天凌晨酒後跑步跨越分隔島穿越車道，嚇得迎面而來的黑色轎車緊急煞車，仍閃避不及發生輕微碰撞，幸好張女無明顯傷勢，起身後頻頻致歉，24歲蔡姓男車主關心張女傷勢，雙方當時向警方表明和解，但經警身分查證，蔡男竟是詐欺通緝犯，隨即被上銬逮捕歸案。

本月27日凌晨0時30分許，明誠三路與裕誠路口發生一起交通意外。鼓山分局表示，當時張女酒後跨越分隔島，意外被車道上緊急停煞的轎車輕微擦撞倒地，駕駛蔡男立馬下車關心，經救護員檢查，張女並未受傷，車輛也並未毀損，雙方當下達成和解，不過卻意外有個小插曲。

「你是不是要說我沒駕照？」蔡男直白向員警坦言，當時警員正低頭抄登雙方資料查證身分，隨後向蔡男告知，「你不只沒駕照，你還被通緝！」讓蔡男當場傻眼，趕緊解釋上月才赴法院報到，但警確認蔡男正是本月7日遭高雄地院發布的詐欺通緝犯，當場被上銬歸案。

高雄女子酒後跑步跨越分隔島被車撞倒。記者古和純／翻攝
高雄女子酒後跑步跨越分隔島被車撞倒。記者古和純／翻攝
警方意外發現車主竟是詐欺通緝犯。記者古和純／翻攝
警方意外發現車主竟是詐欺通緝犯。記者古和純／翻攝

通緝 駕照

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