蘆洲酒駕男見警攔查飆速拒檢 失控撞騎樓波及11車
莊姓男子昨天晚上酒後，從新北市蘆洲區永康街某處停車場開車回家，他見警攔查拒檢還加速油門往前飆逃，警尾後追至光明路，莊男失控往騎樓衝去，波及2輛汽車、9輛機車才停止，莊男棄車欲逃遭員警衝前壓制，經警酒測值每公升高達1.27毫克帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
據了解，莊姓男子（49歲）昨天晚上10時許參加完餐敘，準備從新北市蘆洲區永康街某處停車場酒駕回家，蘆洲警分局延平所警員楊凱全、林家名獲報驅車前往察看，果見莊男正要把車開離現場。
員警欲上前攔下盤查，莊男見警心虛猛踩油門往前飆逃，員警尾後追攔，雙方追至光明路，莊男失控往騎樓衝去，先撞移臨停2輛汽車及9輛機車才停止，旋即搖晃走出車外試圖跑離現場。
此時，警員楊凱全尾後追抵煞車不及自摔滑地，仍負傷爬起衝前將莊男壓制在地，經警酒測值每公升高達1.27毫克，上銬帶回派出所偵辦，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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