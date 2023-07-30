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前瞻挨轟錢沾 游淑慧曝高雄拿近1/4 網笑：親生果然不一樣

蘆洲酒駕男見警攔查飆速拒檢 失控撞騎樓波及11車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

莊姓男子昨天晚上酒後，從新北市蘆洲區永康街某處停車場開車回家，他見警攔查拒檢還加速油門往前飆逃，警尾後追至光明路，莊男失控往騎樓衝去，波及2輛汽車、9輛機車才停止，莊男棄車欲逃遭員警衝前壓制，經警酒測值每公升高達1.27毫克帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，莊姓男子（49歲）昨天晚上10時許參加完餐敘，準備從新北市蘆洲區永康街某處停車場酒駕回家，蘆洲警分局延平所警員楊凱全、林家名獲報驅車前往察看，果見莊男正要把車開離現場。

員警欲上前攔下盤查，莊男見警心虛猛踩油門往前飆逃，員警尾後追攔，雙方追至光明路，莊男失控往騎樓衝去，先撞移臨停2輛汽車及9輛機車才停止，旋即搖晃走出車外試圖跑離現場。

此時，警員楊凱全尾後追抵煞車不及自摔滑地，仍負傷爬起衝前將莊男壓制在地，經警酒測值每公升高達1.27毫克，上銬帶回派出所偵辦，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

莊姓男子酒後駕車拒檢，逃經新北市蘆洲區光明路連撞11輛汽機車，遭警壓制上銬帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
莊姓男子酒後駕車拒檢，逃經新北市蘆洲區光明路連撞11輛汽機車，遭警壓制上銬帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

莊姓男子酒後駕車拒檢，逃經新北市蘆洲區光明路連撞11輛汽機車，遭警壓制上銬帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
莊姓男子酒後駕車拒檢，逃經新北市蘆洲區光明路連撞11輛汽機車，遭警壓制上銬帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
莊姓男子酒後駕車拒檢，逃經新北市蘆洲區光明路連撞11輛汽機車，遭警壓制上銬帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
莊姓男子酒後駕車拒檢，逃經新北市蘆洲區光明路連撞11輛汽機車，遭警壓制上銬帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警員楊凱全尾後追抵煞車不及自摔滑地，仍負傷爬起衝前壓制莊男上銬帶回。記者曾伯愷／翻攝
警員楊凱全尾後追抵煞車不及自摔滑地，仍負傷爬起衝前壓制莊男上銬帶回。記者曾伯愷／翻攝

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