快訊

開業19年！ 人氣甜點「亞尼克夢想村」熄燈

對流雲系發展旺盛 11縣市豪大雨持續至深夜

零元蹭飯！一票大學生湧入店家 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

輔導殺父受刑人3年不輟 陳永昌收千字文謝「慈父教誨」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區公所今表揚13名名孝行楷模，以及45名模範父親，其中73歲模範父親陳永昌擔任受刑人教誨志工20年，有名殺父入獄的受刑人因此誠心誨改，並寫信感謝他慈父般的教誨；孝行楷模周宏澤辭去工作，專心照顧中風父母，就醫、進餐、清潔身體等事務不假他人之手。

陳永昌原為教職，任教誨志工20年，走遍全台各地看守所、監獄關懷受刑人，即使年過70仍維持每周五天、每天4小時輔導受刑人，獲無數獎項，如全國好人好事代表八德獎、矯正收容人績效卓著金舵獎等。

陳永昌說，印象最深刻的是1名因殺父入獄的受刑人，輔導3年逐漸改變態度，不再是監所麻煩製造者，誠心誨改，去年過年寫下千字文表達感謝。

77歲模範父親管新臺育有1子1女，55歲從中華電信退休後，擔任社區關懷據點志工10多年，運用專長，為鄰里裝設監視器，社區據點、里辦公室、活動中心電器全靠他維修。里長劉盈新盛讚，管爸是守護地方的好爸爸。

67歲模範父親周讚龍作育英才，對子女教育更是以身作則，2000年更榮獲教育部杏壇芬芳錄表揚；67歲吳俊隆擔任車籠埔廣興宮主任委員，致力於宗教和文化的傳承；78歲賴震乾育有二子一女，2007年曾獲勞工模範獎；66歲何敏守育有一子一女，為人和藹可親，熱心公益。

太平區13名孝行楷模，其中周宏澤5年內接連遭逢父母親中風臥床，辭去工作，專心照顧，就醫、進餐、清潔身體等事務不假他人之手，無微不至的照顧父母；李華國照顧高齡雙親，每天下班一定向父母請安並陪父母聊天，經年如一日，並誦經迴向父母祈福，希望父母身體健康。

太平區長許貴芳表示，這45名模範父親，個個教養子女有方、敦睦鄰里、熱心公益。

台中市太平區公所今舉辦孝行楷模暨模範父親表揚活動，表揚13名孝行楷模與45名模範父親。圖／太平區公所提供
台中市太平區公所今舉辦孝行楷模暨模範父親表揚活動，表揚13名孝行楷模與45名模範父親。圖／太平區公所提供

父母 受刑人 中風

延伸閱讀

影后林嘉欣宣布結束13年婚姻 心理師指「1關鍵」決定該磨合或離婚

陽明交大邀改隸掀熱議 新竹女中發千字文回應了

最高齡82歲一輩子熱心公益 南市勞工模範父親20人名單出爐

高職生養的獒犬咬傷人致住院6天 父母連帶賠償10多萬元

相關新聞

高雄5星好評沐光輕食餐廳起火 廚房1員工燒傷手送醫

高雄1家在美食網站獲5星好評的「沐光輕食早午餐」餐廳，今天下午發生火警，疑油鍋起火，1樓餐廳內大火燒起，店家趕緊疏散顧客...

獨／高雄男遭限制行動滿身傷 光屁股脫逃求救「幫我報警」警逮2人

高雄王姓男子聲稱在台中工作，昨晚遭人擄走毆打並強押回高雄，滿身是傷的他，趁著半夜歹徒熟睡時，沒穿褲子手上還掛著手銬就急忙脫逃，今天接近中午時分，他衝進湖內東方路上某樓房...

教練見泳客「水母漂時間過長」急拉上岸 驚見他咳血送醫搶救不治

60歲黃姓男子今早7時許前往新北市中和某泳池的室外池游泳，但駐地教練發現黃男水母漂時間異常過久，也無換氣，立刻跳下水將他...

墾丁「鹿境」遭竊2幼鹿平安返家！警方找到訂購買家稱「不知道對方用偷的」

屏東縣恆春鎮高人氣的「鹿境」梅花鹿互動體驗園區，27日杜蘇芮風來襲深夜，有竊賊侵人畜舍將2頭剛出生的幼鹿，綑綁四肢後拋出...

影／七旬翁酒駕堅送女友人回家 並排停車遇上警她也被連坐罰

高雄林姓老翁與朋友餐敘，認為只喝了1瓶啤酒，堅持開車載同桌女友人回家，卻因他並排停車遇上警方酒測，不僅自己吃上公共危險官...

影／高雄男毒駕昏睡大馬路上 台南警攔檢裝暈滾落車外

台南市警二分局員警昨晨執行颱風防災巡守勤務，在公園與民族路口發現一輛轎車綠燈仍滯停道路不動，發現41歲陳姓男子在駕駛座上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦