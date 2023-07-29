輔導殺父受刑人3年不輟 陳永昌收千字文謝「慈父教誨」

台中市太平區公所今表揚13名名孝行楷模，以及45名模範父親，其中73歲模範父親陳永昌擔任受刑人教誨志工20年，有名殺父入獄的受刑人因此誠心誨改，並寫信感謝他慈父般的教誨；孝行楷模周宏澤辭去工作，專心照顧中風父母，就醫、進餐、清潔身體等事務不假他人之手。

陳永昌原為教職，任教誨志工20年，走遍全台各地看守所、監獄關懷受刑人，即使年過70仍維持每周五天、每天4小時輔導受刑人，獲無數獎項，如全國好人好事代表八德獎、矯正收容人績效卓著金舵獎等。

陳永昌說，印象最深刻的是1名因殺父入獄的受刑人，輔導3年逐漸改變態度，不再是監所麻煩製造者，誠心誨改，去年過年寫下千字文表達感謝。

77歲模範父親管新臺育有1子1女，55歲從中華電信退休後，擔任社區關懷據點志工10多年，運用專長，為鄰里裝設監視器，社區據點、里辦公室、活動中心電器全靠他維修。里長劉盈新盛讚，管爸是守護地方的好爸爸。

67歲模範父親周讚龍作育英才，對子女教育更是以身作則，2000年更榮獲教育部杏壇芬芳錄表揚；67歲吳俊隆擔任車籠埔廣興宮主任委員，致力於宗教和文化的傳承；78歲賴震乾育有二子一女，2007年曾獲勞工模範獎；66歲何敏守育有一子一女，為人和藹可親，熱心公益。

太平區13名孝行楷模，其中周宏澤5年內接連遭逢父母親中風臥床，辭去工作，專心照顧，就醫、進餐、清潔身體等事務不假他人之手，無微不至的照顧父母；李華國照顧高齡雙親，每天下班一定向父母請安並陪父母聊天，經年如一日，並誦經迴向父母祈福，希望父母身體健康。