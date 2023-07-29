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自費參加世界警消運動會 桃消防爆遭警政署阻擋拿國旗

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

2023世界警察消防運動會正於加拿大溫尼伯市舉行，不少來自全球各地的警消人員組團參加，其中桃園市消防局人員黃郁閔為「台灣先鋒者」成員，自費自假參加比賽，卻爆出在現場展示台灣國旗時遭自稱警政署的人員阻擋，引發議論。

黃郁閔在臉書發文爆料，因為消防署作業延宕，自己並未參加消防署的公假團，而所屬團隊「台灣先鋒者」成員皆自費自假參與，包括自己上網報名、買機票、訂飯店、租車等，團服也是自己設計，印有中華民國國旗與Taiwan字樣，這次參加的項目有極限消防員、水帶車及個人賽柔術，與其他使用公假自費、公假公費的選手有較大差別。

然而開幕式開始前，黃郁閔表示自己及成員準時到場，使用國旗和多國代表合照，其他國家也紛紛表示對台灣的支持，隨後見到警政消防署帶隊官拿著中華台北奧會旗進來，警政署官員卻直接碰觸團員手臂上的Taiwan字樣，要求消防署長官讓他們收起國旗，儘管消防署長官圓場自費自假沒有被管制，警政署官員仍質疑「你哪個單位的？」同時拍掉他手上正在錄影的手機，宣稱奧會模式、會被禁賽等。

桃園市議員黃瓊慧今下午發文，質疑我國自費自假的選手到加拿大參加世界警消運動會，「為什麼不能舉台灣國旗？」痛批一個明明和奧會無關的比賽，不要再用「奧運模式」自我矮化，且回國秋後算帳的意味濃厚，「有這種隊友、我們還需要敵人嗎？」

事實上，桃園市消防局、警察局近年有不少警消代表台灣參加此場賽事，曾在高爾夫、健力、臥推等項目奪下獎牌，目前也有公費選手正在加拿大準備賽事，進行84公斤級健力、臥推等項目，對此選手證實，過去得獎時皆曾持台灣國旗上台領獎，並未被阻擋。

而黃郁閔目前為桃園市消防局戰術體能教官，桃園市消防局訓練科指出，黃郁閔為自費自假出國比賽，事前告知後有簽署同意，見其為國爭光，樂見其成，至於是否拿台灣國旗沒有意見，目前尚未聯繫到團員。

訓練科同事表示，黃郁閔平時個性和善，對工作很有熱誠，教導戰術體能也非常認真，為了讓大家看到桃園消防員訓練的成果，因此這次特別出國比賽，而消防局為了鼓勵同仁為國爭光，去年也額外補貼，希望他能專注比賽、注意安全。

黃郁閔所屬的團隊「台灣先鋒者」成員皆自費自假參與世界警察消防運動會。圖／翻攝自台灣先鋒者臉書
黃郁閔所屬的團隊「台灣先鋒者」成員皆自費自假參與世界警察消防運動會。圖／翻攝自台灣先鋒者臉書
黃郁閔及成員到場時和多國代表合照。圖／翻攝自黃郁閔臉書
黃郁閔及成員到場時和多國代表合照。圖／翻攝自黃郁閔臉書

國旗 桃園 加拿大

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