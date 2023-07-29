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警政署：世界警消運動會依奧會模式參賽 無被矮化情形

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

桃園市消防局人員自費到加拿大參加世界警消運動會，傳出有警政署官員要求不要露出國旗，宣稱要遵循奧會模式；警政署傍晚回應，這次參賽依據主辦方事前默契，採奧會模式，自費參賽的消防同仁可能不了解，為避免影響運動員參賽權益，代表團人員基於善意提醒，過程中產生誤解，代表團將再向自費參賽選手溝通說明。

民進黨桃園市議員黃瓊慧點名警政署長，要求警政署出面說明為什麼不能舉台灣國旗？

警政署回應，世界警察消防運動會（WPFG）自 1983 年開始，由美國加州警察體育總會（CPAF）創辦，每2年舉辦1次，目的在鼓勵執法人員參與體育活動及執勤技能競賽。

警政署表示，今年2023第20屆運動會，在加拿大溫尼伯舉行，主辦方以國際運動賽事奧會模式進行，為避免台灣遭矮化，參賽前就向大會說明台灣隊名為「CHINESE TAIPEI」，入場順序並以TAIPEI縮寫「TPE」排在「T」組進場，請大會依奧會模式進行。

大會主辦方承諾依循奧會模式，同時要求我方依奧會模式進場，避免衍生爭議；本屆世界警察消防運動會加拿大主辦單位，依奧會模式將台灣隊名為「CHINESE TAIPEI」，安排於「T」組進場，並無被矮化情形。

警政署強調，所有選手都是代表國家參賽，大家一起努力，也籲請國人共同為選手加油打氣，為國爭光。

警政署強調，世界警察消防運動會代表團依奧會模式參賽，並無被矮化情形。記者廖炳棋/翻攝
警政署強調，世界警察消防運動會代表團依奧會模式參賽，並無被矮化情形。記者廖炳棋/翻攝

運動 加拿大 警察

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