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高雄2駕駛等紅燈被追撞 肇逃者同一人警方追緝中

中央社／ 高雄29日電

高雄李姓女駕駛昨天在高雄左營區遭一輛轎車追撞，但對方駕駛趁隙逃逸，李女返家後接到警方通知，才得知對方半小時後又在鳳山肇逃，警方正循線追緝肇逃駕駛中。

高雄一名網友在PTT貼文徵求行車記錄器畫面，指家人在左營區一處路口停等紅燈時遭追撞，但下車查看報警時，對方卻始終沒下車，甚至趁隙逃逸，希望網友能提供完整事發過程畫面。

對此，高雄市政府警察局左營分局今天指出，昨天中午11時許獲報，34歲李女駕駛自小客車沿明誠二路西向東方向行駛，在路口停等紅燈時，遭後方車輛追撞。肇事車輛竟趁李女下車查看伺機駛離現場。

不料案發半小時後，鳳山分局文山派出所也獲報，40歲林姓女子駕駛自小客車沿青年路二段路北向南方向行駛，在路口停等紅燈時遭追撞，且對方同樣肇逃。

警方調閱監視器，確認2件車禍案肇逃車輛為同一輛，目前正循線追緝肇事駕駛到案當中。

肇逃 半小時

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