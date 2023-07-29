天使輪沉沒 海委會監測發現長13公里油污

7月26日的衛星照片顯示天使輪洩漏的油汙長達17公里。圖／讀者提供 帛琉籍貨輪「天使輪」21日沉沒，海委會主委管碧玲協調各部會從陸海空3面向監測海上油污，今天發現沉船處有約1.95平方公里，長約13公里細長狀燃油向北北西方向延伸。

海洋委員會海洋保育署今天下午發布新聞稿指出，天使輪21日凌晨於高雄港外約2.8浬處沉沒，各單位合作清除漂流貨櫃及外溢油污。

面臨颱風杜蘇芮過境，管碧玲指揮協調各部會嚴陣以待應變。隨著颱風遠離，跨部會應變團隊今天上午出發後，包括國防部、內政部空勤總隊、行政院農業委員會農航所從空中監測，海委會海巡署100噸級艦艇出海巡視，海巡署南部分署熱顯像儀機動車於岸際監測。

綜合發現高雄港外沈船處有油膜往北北西方向漂流，估計面積約1.95平方公里，換算油量少於0.5公噸，顯示船艙內仍可能有破損，致少量燃油從縫隙處持續外洩。

高雄港務分公司出動港勤工作船攜帶吸油棉索前往清污，潛水團隊也整裝預計下水堵漏。希望藉空中蒐集資訊，有效迅速清除海上油污，接續也將執行抽油計畫，以解決這次海洋危機。

海洋保育署表示，此案由交通部主政，港公司統籌應變，海委會海保署及海巡署配合各項工作，持續應用油污擴散模擬、衛星及遙控無人機（UAV）等科技工具監控沈船燃油是否外洩，並調度各項應變資材及船舶清除海上油污。26日依違反海洋污染防治法裁處船東新台幣30萬元及限制重要船員離境等行政處分，要求船東於明天前採取污染防治措施。