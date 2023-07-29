天使輪沉沒先罰30萬 高港將向亞賽拜然船東求償

帛琉籍貨輪「天使輪」21日沉沒，高雄港務分公司、航港局已跟亞塞拜然及船東委託的律師和船務代理公司開過2次會，逐步討論求償事宜，但詳細金額難估。海保署也先開罰30萬。圖／民眾提供 帛琉籍貨輪「天使輪」21日沉沒，高雄港務分公司、航港局已跟亞塞拜然及船東委託的律師和船務代理公司開過2次會，逐步討論求償事宜，但詳細金額難估。海保署也先開罰30萬。

帛琉籍貨輪「天使輪」21日沉沒，針對造成空貨櫃漂流，油污外洩等究責，高雄港務分公司將求償。高港指出，目前未開始求償程序，但已委託律師處理求償事宜，待除污、拖帶漂流貨櫃等處理完畢後，才能就拖帶和海上除污、移除沈船等成本估算求償金額，並向「天使輪」亞賽拜然籍船東具體求償。

依港務公司統計，「天使輪」打撈、除污作業投入大批人、物力，支援隊伍橫跨各主管機關、事業單位，包括海保署支援除污船、空拍機、除污纜繩；高雄市海洋局支援防污設備、各漁港監控應變等，另外包含漁民漁網等損失也還在確認、統計。

航港局人員接受中央社記者電訪表示，目前亞賽拜然船東在台所有聯繫窗口交由船務代理公司處理，高雄港務分公司和航港局人員已和船務代公司、船東委託律師開過2次會議，將就高雄港清除油污、打撈拖帶貨櫃、清除沉船、租用清污船等一併求償相關費用；若船東有保險，也會一併跟保險公司聯繫求償，詳細求償數字暫難估算。對方最後若對求償置之不理，將提起國際訴訟。

面對可能的跨國求償，航港局指出，由於目前僅有船東名字資訊，且一般海事糾紛處理慣例，國外船東多委由船務代理商出面解決，因此較難直接聯繫上船東，多由其委託保險公司、律師或船代業者出面處理。

此外，海洋委員會海洋保育署26日對船東依違反海污法第33條第1項處第一次新台幣30萬元罰鍰，28日依海污法第33條第2項規定，命船東於7月30日前採取必要應變措施。屆期如未改善時將依法裁處，並啟動按次處罰；裁罰金額則將依海污法第62條第1項規定，視污染特性及違規情節而定。因此將視船東對處理積極程度與採取措施是否有效，納入裁處標準斟酌。

海保署向中央社記者表示，「天使輪」為帛琉籍，依海污法對船東相關行政處分，除透過外交部協助送達外，因考量時效，仍同步依行政程序法第76條規定向代理人船長送達，雖然船長拒收，海保署仍透過船務代理公司送達船東手上，並進行錄音錄影，以完備行政處分送達效力。

依今年5月修正的海洋污染防治法第33條規定「因發生海難或其他意外事件，致污染海洋或有污染海洋之虞時，船長及船舶所有人應即採取措施以防止、排除或減輕污染」，違反者依同法第50條規定處新台幣30萬元以上、3000萬元以下罰鍰，並得限期令其改善；屆期未改善者得按次處罰。