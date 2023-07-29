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影／墾丁梅花鹿竊案逮3人 買主稱每頭1萬元想當家中寵物

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮「鹿境」梅花鹿生態園區，27日颱風夜遭竊賊潛入帶走2頭幼鹿，1頭成年鹿綑綁後疑運送不便被棄置地上，恆春警方昨天尋獲王姓買主和2頭幼鹿，今天循線逮捕涉嫌行偷鹿的潘姓和陳姓2名竊嫌，王承認以每隻1萬元向2人購買幼鹿當寵物飼養，不知道是偷來的，警方訊後將3人分依竊盜、贓物罪和動物保護法嫌送辦。

警方調查，家住屏東縣滿州鄉的王姓男子（30歲），日前向潘姓（39歲）和陳姓（29歲）友人提及，想買梅花幼鹿回家當寵物飼養，開價3頭共2萬元，潘、陳答應後，27日以颱風夜暴風雨為掩護，翻牆潛入「鹿境」畜舍，將2頭2個月大的幼鹿抱走，以接力方式運出，1頭成年鹿綑綁四肢後因運送不便棄置牆外地上。

「鹿境」工作人員隔天上午發現1頭成年鹿遭綑綁四肢棄置地上，清點發現2頭小鹿遭竊，隨即報案，恆春警方檢視監視器，發現2名竊嫌在凌晨3時許潛入畜舍偷鹿後帶著2頭幼鹿逃逸；28日中午有女子在臉書po文，指男友在恆春鎮山腳路撿到2頭遭遺棄小鹿，警方進而查出她的王姓男友家中有2頭小鹿。

警方找到王姓男子，將2頭小鹿交由園方帶回，王承認是向潘、陳2名友人表達願以每隻1萬元購買幼鹿當寵物飼養後，2人27日晚上帶來2頭幼鹿來，他依約定交付2萬元，好奇詢問來源，2人要他不要多問，後來見新聞鬧大，心想可能買到贓物了。

警方鎖定潘、陳2人身分後，今天持拘票將住恆春鎮的2人拘提到案，2人都無固定職業，供稱因想賺點外快，於是策劃到「鹿境」偷鹿，事前還前往勘查地形，特別選在颱風夜下手，以接力方式用機車運出，1頭成年鹿綑綁四肢後因太重不便運送，棄置牆外地上，未告知買家來源。

園方表示，2頭幼鹿找到帶回，1隻因失溫經搶救不治，另頭慢慢恢復健康，另被棄置的成年鹿兩腿因重摔嚴重骨折，無法站起，要轉送屏科大治療，當不包括醫療費，損失約30萬元，將向竊嫌求償。

潘姓和陳姓男子颱風潛入「鹿境」畜舍偷鹿。圖／警方提供
潘姓和陳姓男子颱風潛入「鹿境」畜舍偷鹿。圖／警方提供
恆春警方偵破「鹿境」梅花鹿遭竊案，尋獲2頭幼鹿，1頭失溫搶救不治。圖／警方提供
恆春警方偵破「鹿境」梅花鹿遭竊案，尋獲2頭幼鹿，1頭失溫搶救不治。圖／警方提供
恆春警方偵破「鹿境」梅花鹿遭竊案，尋獲2頭幼鹿，由園區人員抱在懷中領回。圖／警方提供
恆春警方偵破「鹿境」梅花鹿遭竊案，尋獲2頭幼鹿，由園區人員抱在懷中領回。圖／警方提供
恆春警方逮捕潛入「鹿境」偷鹿的潘姓和陳姓男子。圖／警方提供
恆春警方逮捕潛入「鹿境」偷鹿的潘姓和陳姓男子。圖／警方提供

恆春 小鹿 屏東縣

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