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新詐騙手法網路公益贈書、AI診股 警呼籲被騙

中央社／ 台北29日電

刑事警察局今天表示，統計發現，詐騙集團近期常透過網路平台發布名人贈書、假冒公益、AI分析股票等「假投資、真詐騙」手法，呼籲民眾小心防範。

刑事局指出，經統計發現詐騙集團近期以贈書、假冒公益、AI人工智慧分析股票等名義，意圖吸引愛書、投入公益或追求運用AI民眾，誘導進入投資詐騙陷阱。

警方提醒民眾透過社群媒體及網路平台接觸的投資廣告，遇對方主動邀請加入LINE群組幾乎都是詐騙，絕對不可相信主動加LINE的股票帥哥、美女或公益人士，因為這些都是詐騙集團透過AI等手法設置虛擬人物。

警方說，歹徒一開始會提供小額獲利且出金讓被害人相信，等被害人投入大筆金額後，就編列各式名義不出金，或直接鎖定帳戶、踢出投資群組等作法，導致民眾報案難指證歹徒。這些近期出現在網路平台，以贈書、公益、「假AI診股」都是假投資詐騙手法，提醒民眾不要相信，切勿點擊加入LINE後投資。

刑事局新聞資料指出，針對打擊假冒名人詐騙，已立法明定網路平台等網路傳播媒體業，若收到司法警察機關通報，期限內未下架詐騙廣告，可處新台幣12萬元至60萬元，並連續裁罰至改善為止。

警方網路巡查發現假詐騙網站，會立即要求網路平台業者限時下架，避免民眾受騙；但詐騙集團多點大量投放假廣告，提醒民眾特別小心，可至反詐騙專線165官網搜尋最新防詐資訊，提升自身識詐能力，才可避免成為被害人。

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