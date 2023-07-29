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獨／高雄男遭限制行動滿身傷 光屁股脫逃求救「幫我報警」警逮2人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄王姓男子聲稱在台中工作，昨晚遭人擄走毆打並強押回高雄，滿身是傷的他，趁著半夜歹徒熟睡時，沒穿褲子手上還掛著手銬就急忙脫逃，今天接近中午時分，他衝進湖內東方路上某樓房，向裡頭民眾直喊「幫我報警」；警詢後派員前往王男遭拘禁的地下室，逮獲王姓、鄭姓2男送辦。

「他的手指頭被筷子夾住，整個都腫了起來。」報案民眾指出，擄走王男的歹徒行徑兇殘，而王男雖被脫褲拷打滿身是傷，還能冷靜趁著一群人陷入熟睡時幸運脫逃，進而向人求救報警。

不過，王男對警方供稱，今天凌晨他為了求職，經友人介紹到路竹交流道與人碰面時，不料卻遭3、4名男子強押上車，載往湖內區東方路大樓的地下室限制自由。

據了解，過程中歹徒持棍棒毆打，他伸手抵擋導致左手2根手指骨折，還被用手銬銬住，施以酷刑用筷子夾住手指，拘禁在地下室房間。

趁著看守他的19歲王姓、21歲鄭姓男子熟睡時，王男自行掙脫手銬逃出地下室，在11時30分許躲入某樓房，並隨機找人協助報案。

警指出，經擴大深入追查，3小時內至該地下室破門入內逮捕王、鄭2人，現場還留有一根斷掉的藤條。

警方說，王主要傷勢為手、腳擦挫傷，不過他頭部也有經包紮過的繃帶，目前王男先送院治療中，並無大礙，尚未正式做過筆錄。

至於，鄭、王2嫌均否認押人、打人，辯稱受友人請託，來幫忙「看顧」王男。警表示，全案尚有諸多疑點待釐清，且仍有在逃嫌犯，尚需進一步深入追查。

警訊後，將2人依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪，移送橋頭地檢署偵辦，並將建請檢察官聲請羈押。

警方逮捕王姓、鄭姓2名涉嫌擄人限制自由的嫌犯。記者古和純／翻攝
警方逮捕王姓、鄭姓2名涉嫌擄人限制自由的嫌犯。記者古和純／翻攝

求職 綁架

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