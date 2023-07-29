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颱風夜闖鹿園偷小鹿販賣 2嫌落網和買家一併送辦

中央社／ 屏東29日電

屏東恆春梅花鹿生態園區颱風夜遭竊賊偷走2隻幼鹿，還將1隻公鹿丟包。警方查出2名竊賊偷鹿販賣，今天逮捕依竊盜罪送辦；買家雖主動歸還也被依贓物罪、動保法送辦。

屏東縣警察局恆春分局指出，經調閱監視器畫面發現竊嫌27日凌晨3時多潛入園區偷鹿後逃逸，遭綑綁成年公鹿則棄置路邊。昨天中午獲報在恆春鎮山腳路找到遭遺棄2隻小鹿，經園方指認後送返園區，但1隻小鹿送返後不治，另1隻恢復情形良好。

警方今天持拘票將39歲潘姓、29歲陳姓嫌犯拘提到案，全案訊後依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦；另外，買家雖經由報導得知小鹿失竊，驚覺以每隻新台幣1萬元買到贓物，主動聯繫鹿園歸還，但警方仍依收受贓物罪、違反動保法等罪移送。

恆春分局仁壽派出所27日接獲恆春鎮一間梅花鹿生態園區報案梅花鹿遭竊，到場了解為員工當天上午發現1隻成年公鹿被捆綁，4肢受傷躺在地上，清點鹿隻數量發現少了2隻小鹿。

警方調閱監視器發現男子闖入，徒手抱走2隻小鹿，原本想一起帶走成年公鹿，卻因體型太大搬運不便，直接將已綑綁公鹿丟包路邊帶走2隻小鹿，園方初步估計約損失新台幣40萬元。

警方調查，一名男子因想買鹿，才透過朋友的友人找買家，不料「朋友的友人」直到警方上門告知，才知道對方偷鹿。雖然2隻遭偷竊小鹿已尋獲送返園區，但其中1隻送回後已死，另1隻恢復良好；遭丟包的成鹿則有骨折傷勢。

小鹿 梅花鹿 恆春

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