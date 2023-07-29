曾透露貨運新工作適應不良 41歲男陳屍內湖區路邊座車中

曹姓男子今早被發現陳屍在台北市南港區南深路上一輛汽車中，警方介入發現車內放有烤肉架及炭火，經聯繫其家屬，研判曹男因適應工作不順，情緒不穩而輕生，確切有待相驗釐清。

警方調查，41歲曹男平時與胞妹同住，前晚還在家中出現，昨晚就不見人影，今早7時許被發現將座車停放南深路邊，坐在車中一動不動，救護人員到場時已明顯死亡。

警方發現，曹男座車上有烤肉架及燒盡的炭火，未留有遺書，曹男家屬說，曹男平時從事物流、貨運工作，近日剛更換公司，曾表示無法適應新工作。

警方表示，遺體移置後將進一步相驗釐清確切死因。

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