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高雄5星好評沐光輕食餐廳起火 廚房1員工燒傷手送醫

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄1家在美食網站獲5星好評的「沐光輕食早午餐」餐廳，今天下午發生火警，疑油鍋起火，1樓餐廳內大火燒起，店家趕緊疏散顧客，1名員工被火燒傷送醫，確實起火原因由消防局調查中。

這家位於四維三路輕食餐廳在美食網站，以標榜「大分量」早午餐獲譽。今天下午1時40分左右1樓廚房突然火苗上升，因隔壁也是高雄有名的牛肉麵店，起火時，引起2店商家和顧客吃驚，趕緊向119求助。

消防局據報，動員人車趕去搶救，發現1樓廚房起火，立刻出水滅火，警方也立即派員疏導交通。火勢在20分鐘後滅火，餐廳1樓已燒黑。

據了解，餐廳員工張姓男子（30歲）在廚房工作，因油鍋起火，手部燒傷，送醫後已無大礙，確實起火原因尚待消防局調查。

在美食網站獲譽大分量輕食的高雄餐廳，今天下午發生火警，20分鐘滅火，1名員工受輕傷。圖／讀者提供
在美食網站獲譽大分量輕食的高雄餐廳，今天下午發生火警，20分鐘滅火，1名員工受輕傷。圖／讀者提供

餐廳 廚房 美食

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