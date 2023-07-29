高雄5星好評沐光輕食餐廳起火 廚房1員工燒傷手送醫

高雄1家在美食網站獲5星好評的「沐光輕食早午餐」餐廳，今天下午發生火警，疑油鍋起火，1樓餐廳內大火燒起，店家趕緊疏散顧客，1名員工被火燒傷送醫，確實起火原因由消防局調查中。

這家位於四維三路輕食餐廳在美食網站，以標榜「大分量」早午餐獲譽。今天下午1時40分左右1樓廚房突然火苗上升，因隔壁也是高雄有名的牛肉麵店，起火時，引起2店商家和顧客吃驚，趕緊向119求助。

消防局據報，動員人車趕去搶救，發現1樓廚房起火，立刻出水滅火，警方也立即派員疏導交通。火勢在20分鐘後滅火，餐廳1樓已燒黑。