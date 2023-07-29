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高雄貨車男駕駛沒油拋錨路邊 警一查竟是肇逃通緝犯

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄湖內分局崇德派出所昨天下午約2時許接獲民眾報案，指稱有輛貨車停在台28線15K處快車道上，恰逢杜蘇芮靠近台灣外頭風強雨大，警員到場察看發現時，車上卻沒人，而在5百米遠加油站附近見33歲吳姓男子形跡可疑，經查竟是肇事逃逸的通緝犯，遂即依法逮捕送辦。

湖內分局指出，警員利志洲昨天不畏風強雨驟，經警報案隨即駕警車至現場救援，但他到場時，貨車上沒人，雖有車鑰匙在內，卻無法發動，當時利先與路人協力將車輛推於路旁，以免造成其他用路人危險。

當時利志洲研判，貨車駕駛可能因油箱見底，乾脆徒步找尋附近加油站，欲購買油料，因此，因此便在5百米距離的加油站附近，四處尋找該名駕駛。

在加油站附近，利志洲發現有吳男形跡可疑，似乎察覺有警察在附近，便刻意走離，反倒更引起利志洲的注意，遂進一步向吳男詢問，是否有駕駛車輛並拋錨在路中。

「心情不好！手機沒電！」吳男表示無法配合聯絡車輛車主，利志洲見吳男眼神閃爍事有蹊蹺，就帶著吳男返回派出所，後經身分查驗，原來吳男是肇事逃逸的通緝犯，利當場告知權利後依法逮捕，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

吳姓男子駕駛貨車拋錨路邊，阻礙交通。記者古和純／翻攝
吳姓男子駕駛貨車拋錨路邊，阻礙交通。記者古和純／翻攝
吳姓男子駕駛貨車拋錨路邊，徒步至加油站買油料補充。記者古和純／翻攝
吳姓男子駕駛貨車拋錨路邊，徒步至加油站買油料補充。記者古和純／翻攝

加油站 通緝 鑰匙

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