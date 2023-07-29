高雄BMW過彎掉進陸官旁水溝驚動守衛兵 警來查出酒駕下場慘了

孫姓男子今天上午駕車行經高雄市鳳山區維武路，疑車速過快，過彎衝進陸軍官校旁水溝，車子卡住動彈不得，事故驚動陸官大門守衛官兵和警方同步到場關切，孫手腳擦傷無大礙，卻被警方測出酒駕值達每公升0.76毫克，就醫後被移送偵辦。

警方調查，孫姓男子（23歲）今天上午10時許駕駛BMW車行經高雄市鳳山區維武路，因沿線彎路，孫疑因車速過快，車子過彎時失控衝出道路，駛進陸軍官校旁的水溝，轎車當場卡住，孫受困車中，動彈不得。

當時陸官大門守衛官兵聽見巨響，發現是有轎車卡在水溝，警方獲報趕抵現場，官兵和警方協助孫脫困，幸孫僅手腳擦挫傷。

孫男送醫後無大礙，因身上有濃厚酒味，警方在等待孫男包紮時詢問，孫坦承昨晚和友人在市區飲酒後返家休息，以為睡了一覺酒精已退才駕車出門，對酒駕行為感到懊悔。

警方在孫包紮治療後，對他施以酒測，結果酒測值高達每公升0.76毫克，警詢後，依公共危險罪嫌移送偵辦。

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